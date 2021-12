Une femme noire, Askanya Chocolates, propose des confiseries culinaires haïtiennes

Chocolats Askanya

*Pour les amateurs de chocolat, rien de mieux que de s’offrir une escapade culinaire. Pour ceux qui aiment soutenir les entreprises appartenant à des Noirs ainsi que cette gâterie sucrée, vous pouvez trouver les deux avec Chocolats Askanya, une entreprise appartenant à une femme noire. Les connaisseurs de la confiserie peuvent goûter à Haïti, car Askanya Chocolates est la première et la seule entreprise de chocolat du pays à proposer de délicieux bonbons fabriqués exclusivement avec du cacao haïtien, qui se targue d’être l’un des chocolats les mieux classés au monde.

Les fèves de cacao sont ensuite transformées à la main en barres par des femmes en Haïti. La société assure que leurs ingrédients entièrement naturels proviennent directement d’un réseau de 3 000 agriculteurs haïtiens qui fournissent le cacao nécessaire, ainsi que la canne à sucre, les citrons verts, les oranges et les noix de cajou. D’un point de vue entrepreneurial, la société offre des opportunités de revenus directs aux agriculteurs haïtiens situés dans les zones rurales. Avec un prix allant de 7,65 $ et plus, leurs friandises sans gluten/soja/noix et sans conservateur sont idéales pour les amateurs de chocolat soucieux de leur santé. Il existe également des options sans produits laitiers et végétaliennes de plusieurs tailles.

Après avoir lancé une entreprise aussi ambitieuse dans le monde concurrentiel de la confiserie, EURWEB s’est entretenu avec Corinne Joachim Sanon Symietz, PDG d’Askanya Chocolates pour avoir un aperçu de leur histoire à succès.

Corinne Joachim Sanon Symietz – Co-fondatrice des Chocolats Askanya

EURWEB – Quelle est la particularité du procédé artisanal dans la fabrication des barres ?

Une chose qui différencie les barres artisanales des barres entièrement naturelles, c’est qu’elles ne contiennent ni conservateurs ni produits chimiques. Vous pouvez nommer tous les ingrédients (cacao, citron vert, orange, sucre de canne), sans avoir besoin d’un baccalauréat en chimie. Vous êtes bien avec vous-même et vous goûtez quelque chose de super délicieux.

EURWEB – Qu’est-ce qui rend le cacao haïtien supérieur en qualité ?

Dans de nombreux pays d’Amérique latine et d’Amérique du Sud, le cacao est cultivé dans de grandes propriétés, constituées d’hectares et d’hectares de cacaoyers. En Haïti, nous avons surtout des jardins tropicaux ; où les agriculteurs, principalement les agriculteurs de subsidence, auront un peu de tout, d’abord pour leur consommation, deuxièmement comme source potentielle de revenus – son jardin cultive du café, du cacao, de la banane, de la mangue, du pamplemousse, du vétiver, etc. Par conséquent, le cacao haïtien a tendance à prendre le goût des fruits/légumes qui l’entourent – expliquant les différentes notes de noisette et de fruit que vous trouvez dans nos différentes barres.

Chocolats Askanya – Mini Barres

EURWEB Dans l’histoire des aliments et des desserts haïtiens, beaucoup sont réputés comme des délices, comment les chocolats Askanya rendent-ils hommage à l’héritage culinaire de cette culture ?

Eh bien, Askanya Chocolate est la première entreprise de chocolat de la fève à la barre en Haïti – parce que la consommation de barres de chocolat n’était pas une coutume haïtienne en soi. Le cacao haïtien est principalement utilisé pour faire des boissons chocolatées chaudes, des mets délicats pris le matin et surtout le week-end. Il est fait en ajoutant une boule de cacao hachée à 100 %, de la cannelle, du gingembre, de la vanille et du zeste de citron vert à de l’eau bouillante. Le mélange est agité jusqu’à ce qu’il soit complètement fondu. Ensuite, le sucre et le lait évaporé sont ajoutés. Bien sûr, vous pouvez utiliser une option de lait sans produits laitiers ou une crème.

EURWEB En tant qu’entreprise fondée par des Noirs et dirigée par des femmes noires, existe-t-il des défis à relever pour faire face au marché mondial de la confiserie ?

Il est « intéressant » que l’ingrédient clé du chocolat soit cultivé principalement dans des pays habités par des Noirs et d’autres minorités ; cependant, très peu de producteurs/fabricants sont BIPOC. Et nous savons tous que les producteurs finaux, les fabricants, les détaillants conservent une part plus importante des revenus. Je/nous voulions briser ce cercle vicieux – avec Askanya Chocolates – que diriez-vous non seulement d’exporter nos fèves, mais aussi de produire un produit fini de classe mondiale – et d’autonomiser les jeunes femmes haïtiennes qui n’ont jamais fait de chocolats.

Chocolats Askanya

EURWEB Quelle a été l’inspiration derrière le nom ?

Une histoire d’amour, en fait. Mon mari (de Corinne) est allemand et nous vivions tous les deux à New York. Comme je souhaitais créer une entreprise dans mon pays d’origine, Haïti, il avait deux conditions : premièrement, je / elle ne devait pas être en Haïti plus de 6 mois par an et deuxièmement, l’entreprise devait s’appeler comme sa ville natale en Allemagne. – Ascherlesben en allemand, Ascania en latin et Askanya en créole haïtien. Dans sa forme latinisée « Ascania », il se connecte à l’ancienne figure Ascagne. Tout comme Ascanius est devenu le roi légendaire de la mythologie romaine, nous sommes sûrs qu’Askanya deviendra la reine du chocolat dans sa nouvelle maison des Caraïbes.

EURWEB Quels sont les autres membres, fondateurs et sympathisants de l’entreprise que vous souhaiteriez mettre en avant et mentionner ?

Quand j’ai commencé mon idée folle de créer une entreprise avec 3 objectifs principaux (argent pour les agriculteurs, argent pour les jeunes adultes, argent à la campagne), sans vraiment penser à faire de l’argent pour moi-même, la première personne qui était derrière moi était mon mari. C’est le meilleur mari du monde (vous pouvez l’écrire). Mon meilleur ami Gentilé m’a également sauvé la vie : en tant qu’Américain d’origine haïtienne, je ne pouvais pas créer une entreprise sans avoir une personne haïtienne. Ainsi Gentilé devient propriétaire de fait. Et je ne peux pas tout faire sans mon incroyable équipe de chocolatiers – ces dames sont incroyables et les vraies MVP ; un merci spécial à nos agriculteurs pour nous avoir fait confiance et toujours fournir des récoltes supérieures, toutes biologiques.

EURWEB Quelle est la taille de vos installations de production et de vos usines, et y a-t-il des plans pour d’autres dans d’autres régions ?

Notre usine de production à Ouanaminthe, au nord-est d’Haïti, peut produire jusqu’à 16 000 barres (2 onces) par mois. Nous ne cherchons pas pour le moment à sortir d’Haïti car nos objectifs ont été de créer des opportunités de revenus pour les agriculteurs haïtiens, des opportunités d’emploi pour les jeunes adultes haïtiens et la décentralisation locale – des emplois à la campagne. Nous avons actuellement 12 employés, tous sauf 1 sont des femmes, nous travaillons avec un réseau de plus de 3 000 agriculteurs pour nos ingrédients (cacao, sucre de canne artisanal, citron vert, orange, noix de cajou) et nous avons quelques dizaines de entrepreneurs saisonniers.

Chocolats Askanya

EURWEB Les problèmes de déforestation en Haïti sont-ils améliorés par la culture par les agriculteurs des récoltes et des ressources naturelles qu’elles fournissent ?

Le cacao pousse sur les arbres, donc certainement, quand chez Askanya Chocolates, nous sommes en mesure de fournir un salaire décent (pas un prix juste, mais un prix vivant) à nos agriculteurs pour leur cacao, alors ces cacaoyers deviennent plus précieux pour eux en tant qu’arbre que comme charbon de bois et aider à garder notre pays vert

EURWEB Depuis combien de temps certains de ces agriculteurs cultivent-ils des terres, et s’agit-il de terres qu’eux-mêmes et leurs familles possèdent ?

Nous n’avons pas de statistiques précises mais la majorité des agriculteurs avec lesquels nous travaillons sont soit des propriétaires de parcelles, soit des gestionnaires immobiliers. L’argent que nous payons pour les récoltes leur revient directement, sans tiers.

EURWEB Outre le chocolat, l’entreprise envisage-t-elle de présenter prochainement d’autres confiseries ou produits ?

Nous prévoyons d’élargir nos gammes et d’offrir un plus grand assortiment de chocolats, avec plus d’inclusions – épices, fruits, noix et autres ingrédients tous originaires d’Haïti

EURWEB Quels pays sont vos best-sellers jusqu’à présent ?

Nous vendons actuellement principalement aux États-Unis, mais livrons dans le monde entier. Je dirais que plus qu’un pays, notre clientèle est composée de vrais amateurs de chocolat – des gens qui se soucient des chocolats de source éthique, entièrement naturels, fabriqués à l’origine ; et des gourmets avec une conscience – des gens qui se soucient de ce qu’ils mangent et d’où viennent leurs produits.

Ils sont expédiés des États-Unis, les commandes de livraison sont donc rapides et sans effort également à partir de https://askanya.ht/