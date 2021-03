Une femme noire dirige une initiative visant à collecter 100 millions de dollars pour les filles et les femmes noires du Sud South .

Vous connaissez déjà LaTosha Brown ‘s travaille en tant que cofondateur de Black Voters Matter, du Black Voters Matter Fund et du Black Voters Matter Capacity Building Institute. Le militant né en Alabama et basé en Géorgie est l’un des piliers de l’effort qui a rendu la Géorgie bleue au cours du dernier cycle électoral, aidant les démocrates à obtenir une mince majorité d’un vote au Sénat avec le vice-président. Kamala Harris«vote décisif.

Organisateur communautaire, activiste culturel et cadre à but non lucratif Margo Miller est une autre femme noire accomplie. Le natif du Tennessee est le directeur exécutif du Appalachian Community Fund, une organisation à but non lucratif qui cherche à lutter contre la pauvreté et à améliorer la vie des habitants du centre des Appalaches, qui comprend l’est du Tennessee, la Virginie occidentale, l’est du Kentucky, le sud-ouest de la Virginie et toute la Virginie occidentale.

LaTosha Brown et Margo Miller (Fourni)

Compte tenu de tout ce qu’ils font déjà, on pourrait penser que leurs assiettes seraient un peu trop pleines pour faire beaucoup plus. Mais Brown et Miller veulent donner aux autres les moyens de continuer sur leurs traces. Les deux font partie du Southern Black Girls and Women Consortium, avec Felecia Lucky, président de la Black Belt Community Foundation, et Alice Jenkins, directeur exécutif du Fund for Southern Communities.

Le consortium s’est donné la tâche ambitieuse de collecter 100 millions de dollars pour les femmes et les filles noires au cours de la prochaine décennie. Ils ont déjà recueilli 10 millions de dollars de ce total et sont en train d’en collecter davantage. Certains de ces fonds ont déjà été distribués à des organismes communautaires sous forme de subventions. Dans un seul exemple, deux jeunes femmes du comté de Lowndes, en Géorgie, ont utilisé une subvention de 250 $ pour financer une projection au volant de Black Panther afin de fournir une alternative de divertissement sûre à leur communauté alors que la pandémie se poursuivait.

Le mercredi 31 mars, le consortium organisera une discussion via son compte Twitter @Blackgirlsdream de 13 h 20 à 14 h HNE pour discuter de la situation des femmes et des filles noires. C’est peut-être le dernier jour du Mois de l’histoire des femmes, mais c’est toujours le bon moment pour soutenir l’autonomisation des femmes.

theGrio s’est entretenu avec Brown et Miller pour en savoir plus sur l’initiative et comment vous pouvez soutenir leurs efforts. (Les réponses ont été modifiées par souci de longueur et de clarté.)

theGrio: Alors dites-moi, tout d’abord, qu’est-ce que le Southern Black Girls and Women’s Consortium? Comment a-t-il commencé et quels sont ses objectifs?

LaTosha Brown: J’avais une vision, en fait. J’ai travaillé en tant qu’organisateur pendant plusieurs années, et j’ai également travaillé dans le domaine de la philanthropie pendant plus de 15 ans. Un rapport a été publié par les femmes noires des régions rurales du sud, et il s’appelait Unequal Lives.

Et dans le rapport, il explique comment moins de 1% des dollars philanthropiques sur les milliards de dollars qui arrivent au Sud vont aux femmes et aux filles noires.

Et au départ, ce que je veux faire, c’est que je voulais appeler la philanthropie. Par exemple, pourquoi ne soutenez-vous pas les femmes et les filles noires, en particulier dans le Sud, alors que nous portons fondamentalement cette région sur le dos? Eh bien, un jour, j’étais littéralement sous la douche, et je n’ai pas d’autre moyen de le dire, mais la vérité, littéralement, l’esprit m’a parlé. C’était essentiellement, nous pouvions continuer d’essayer de faire évoluer la philanthropie traditionnelle, ou nous pouvions montrer la voie. J’ai eu cette vision de la création de ce réseau, le Southern Black Girls Consortium, et c’était si fort que j’ai dû sauter de la douche.

De quoi les filles et les femmes noires ont-elles le plus besoin pour financer votre expérience? Le Sud en particulier compte-t-il plus de filles et de femmes noires qui ont besoin d’une aide financière? Si oui, pourquoi?

Margo Miller: Les femmes noires sont inscrites et diplômées de l’école dans le pourcentage le plus élevé de toutes les races et de tous les sexes, mais nous gagnons toujours beaucoup moins d’argent que nos homologues blancs. L’éducation est essentielle, mais les diplômes et la littératie financière n’ont pas à eux seuls comblé l’écart de richesse. Il en va de même pour les femmes noires diplômées d’université et les disparités en matière de santé. Malgré cela, les investissements philanthropiques orientés vers les femmes et les filles noires du Sud sont toujours inférieurs à 1%. Nous devons être innovants et intentionnels pour nous attaquer aux défis complexes auxquels nous sommes confrontés – et nous devons écouter les sous-représentés pour développer des solutions.

Christy Daniel et Daraja Maye ont utilisé une subvention du Southern Black Women and Girls Consortium pour financer un dépistage au volant dans leur communauté. (À condition de)

Pourquoi se concentrer exclusivement sur le Sud? Les filles et les femmes noires n’ont-elles pas besoin d’aide partout?

LaTosha Brown: Parce que la majorité des Noirs vivent dans le Sud. De plus, ce qu’a été le Sud, c’est l’endroit qui a enraciné la suprématie du patriarcat blanc. Nous voyons ces politiques qui ont été néfastes et traumatisantes pour notre communauté et pour les filles et les femmes noires. Ce sont les Noirs du Sud qui étaient littéralement réduits en esclavage et se trouvaient dans les États esclavagistes qui ont généré la richesse fondamentale de ce pays. [But now] nous vivons dans certaines des conditions les plus pauvres. Il y a eu une marginalisation de nous dans nos propres communautés.

(De gauche à droite) LaTosha Brown, Felecia Lucky. Margo Miller et Alice Jenkins (Fourni)

Quelle est la mission ultime de ce fonds – financer les rêves des filles de quelle manière? Comment mesurez-vous le succès de cette initiative?

Margo Miller: La vision contient notre désir de financer les besoins que les filles du Sud se sont identifiés. Nous avons conçu des séances d’écoute pour connaître les perceptions des filles noires sur elles-mêmes, leurs besoins, leurs rêves et les ressources dont elles ont besoin. Ces informations étaient essentielles pour concevoir des approches de financement qui garantissent une distribution équitable des fonds aux organisations au service des filles noires dans tout le Sud-Est et pour identifier les priorités de financement qui répondent aux besoins actuels des filles noires, tout en ayant un impact à long terme sur leur développement et leur vie.

LaTosha espère [this] le travail entraînera un changement dans la façon dont les filles noires du Sud se perçoivent. Pas en tant que victimes, mais en tant que vainqueurs. Si nous ne faisions rien d’autre que cela, nous aurions eu beaucoup de succès.

Quel est l’appel à l’action? Que voulez-vous que les gens fassent pour soutenir cet effort que vous avez mis en place avec l’aide de ces autres organisations et de ces femmes dynamiques?

LaTosha Brown: En fin de compte, nous voulons qu’il s’agisse d’un fonds dans lequel des particuliers ont investi, pas seulement des fondations, mais aussi notre communauté. Notre activité consiste à soutenir des groupes qui ont fait leurs preuves en matière de distribution de ressources équitables et efficaces. Nous voulons impliquer les femmes noires et les filles noires. Nous voyons cela comme un effort collectif.

