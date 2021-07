Une femme noire dit au revoir à Kotaku

Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Eh bien… merde.

Après un an et quelques changements et n’avoir jamais vu aucun des beaux visages de mes collègues dans le meatspace, je dois moi aussi vous dire au revoir.

Il fut un temps où je pensais que ce serait ma seule chance. Je m’étais convaincu que j’étais si pauvre en compétences et en talent que Kotaku allait être le seul endroit où je travaillerais et que quelqu’un devrait me décoller des murs pour me faire partir. Quand Stephen Totilo est parti, je pensais que personne d’autre ne tenterait jamais sa chance avec moi comme il l’avait fait, et que je ferais mieux de faire de mon mieux pour m’assurer que personne n’avait de raison de me laisser partir.

Mais en travaillant ici avec mes collègues et rédacteurs ridiculement talentueux, j’ai tellement grandi, développé tellement au-delà de la femme terrifiée qui a commencé ici en mai dernier, que j’ai maintenant une merveilleuse opportunité de déployer mes ailes et de voler.

Malgré tout mon chagrin d’avoir quitté des amis précieux, je ne suis pas triste. Aujourd’hui m’a fait un grand cadeau, un signe qui dit : « Ça va. Tu peux y aller.”

En novembre, j’ai écrit un blog sur les trous. J’ai aimé écrire ce blog. J’ai fait moi-même son image principale et j’ai été satisfait de ce peu de créativité. Mais pour ce qui était un blog assez bénin et ironique sur la trypophobie et pourquoi la Xbox Series X n’était peut-être pas ma console de choix, j’ai subi le pire harcèlement que j’aie jamais connu de toutes mes années de femme noire sur le l’Internet. Pendant une semaine, les gens m’ont envoyé des courriels remplis d’images de déclenchement de trypo pour aucune autre raison que d’être cruel.

J’ai dépassé ce temps. Je peux revenir sur ce moment avec amusement, en riant d’avoir rendu certains d’entre vous si fous que vous ayez pris le temps de m’envoyer tant de foutus e-mails.

Aujourd’hui, grâce à la bienveillance du réalisateur de Final Fantasy XIV Naoki Yoshida, j’ai pu raviver l’esprit de ce blog, en en écrivant un autre sur les trous.

Une autre pomme de discorde avec mes ennemis est chaque fois que j’écris sur les Noirs faisant des choses dans les jeux vidéo. Il y a quelques semaines, j’ai écrit un blog sur Linda Guillory, une femme noire du Texas qui a remporté deux records du monde Guinness pour sa collection de machines de jeu portables vintage.

Le titre disait: “Black Woman obtient deux records du monde pour sa vaste collection de jeux vintage” et les gens ont encore une fois fait exploser quelque chose qui aurait dû être si bénin.

Après ce blog, j’ai pris contact avec Mme Guillory et je l’ai écoutée me raconter son histoire sur la façon dont elle a amassé une si belle collection. Aujourd’hui, mon dernier jour, cette histoire est en direct.

J’aime quand les choses sont symétriques. J’aime les serre-livres. J’ai pu terminer ma dernière journée à Kotaku en écrivant sur les choses qui représentent désormais mon séjour ici. Mes travaux préférés portent sur les Noirs dans les jeux. Mon jeu préféré que j’ai découvert en travaillant ici est Final Fantasy XIV. Ce que j’aimais le moins, c’était ce blog de trous. Aujourd’hui, j’ai miraculeusement réussi à trouver un moyen d’écrire sur toutes ces choses, en fermant mon chapitre ici, en donnant à mon cœur la ponctuation dont il a besoin pour avancer.

Vous allez (certains d’entre vous) me manquer. Gardez à l’esprit que je serai toujours dans le journalisme de jeux vidéo, que je serai toujours excitée et que j’écrirai sur les Noirs faisant des choses noires dans les jeux vidéo Black-ily. Merci pour ce que vous m’avez appris, merci pour ce que vous avez partagé. Je ne dirai pas au revoir, à plus tard.

Si je pouvais résumer mon séjour à Kotaku en une seule citation, ce serait celle de Paper Mario éternellement endormi : The Origami King.

« C’est ce que chaque Bob-Omb espère : une chance de changer quelque chose pour le mieux. Pour avoir un impact.

J’espère sincèrement que j’ai.