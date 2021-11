Une femme, numéro deux du pape François

11/05/2021 à 00:14 CET

Nouvelles au Vatican. Le pape François a choisi la religieuse franciscaine et politologue Raphaëlle Petrini, Secrétaire général de 52 ans du Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican, et devient ainsi le « numero deux », la première fois dans l’histoire qu’une femme occupe ce poste.

Petrini, qui jusqu’à présent était un fonctionnaire de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuplesos, est né à Rome le 15 janvier 1969 et appartient à la Congrégation des Sœurs Franciscaines de l’Eucharistie.

Il est titulaire d’un diplôme en sciences politiques de l’Université internationale libre de Guido Carli, ainsi que d’un doctorat de l’Université pontificale de San Tommaso d’Aquino, où il est actuellement Professeur d’économie du bien-être et de sociologie des processus économiques.

Visibilité pour les femmes

Pape François donne de la visibilité au travail des femmes dans l’Église et a élu en août dernier six experts laïcs du Conseil de l’économie.

L’une d’entre elles, la professeure Charlotte Kreuter-Kirchhof, a été nommée vice-coordinatrice de ce conseil en septembre.

Toujours en août, Francisco a nommé plusieurs femmes scientifiques membres de l’Académie pontificale des sciences, parmi elles Emmanuelle Marie Charpentier, fondatrice et directrice de l’Unité Max Planck pour la Science des Pathogènes à Berlin et Nouveau Prix de Chimie en 2020.

Aussi, Donna Théo Strickland, Professeur de physique optique au Département de physique et d’astronomie de l’Université de Waterloo et lauréat du prix Nobel de physique 2018 pour avoir inventé en 1985, en collaboration avec Gérard Mourou, amplification d’impulsions laser chirp, impulsions optiques laser ultra-courtes et à haute intensité utilisées dans des millions de chirurgies oculaires.