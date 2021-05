Une femme partage un hack pour nettoyer le four avec du papier d’aluminium et une pâte de nettoyage à 1 £ ⋆ .

Un commentateur l’a décrit comme “ magique ” (Photo: Jam Press)

Une femme a partagé une astuce astucieuse pour rendre son four impeccable, en utilisant une pâte de nettoyage qui coûte 1 £ et une boule de papier d’aluminium froissée.

Sarah Lawson, 33 ans, voulait nettoyer son four mais s’est rendu compte qu’elle n’avait pas de tampon à récurer.

Plutôt que de s’aventurer dehors dans ses magasins, elle a attrapé le papier d’aluminium et en a froncé en boule, créant ainsi son propre tampon à récurer.

Sarah, du Northamptonshire, a ensuite attrapé de la pâte de nettoyage Pink Stuff Miracle, largement disponible dans les supermarchés pour 1 £, et s’est mise à récurer.

Elle a été choquée de constater que le travail de pointage souvent redouté était facile, avec la saleté sur la porte de son four se soulevant avant que vous ne puissiez dire «graisse de coude».

Après avoir essuyé rapidement la porte avec une éponge propre, le verre était impeccable.

L’assistant des médias sociaux a déclaré: “Je n’avais pas de tampon à récurer sous la main et je me suis dit:” Quelle est la meilleure chose à faire ensuite? ” – une feuille d’étain.

‘Je n’étais pas inquiet [about scratching the door] parce que je n’ai pas eu à utiliser trop de pression pour que cela fonctionne bien.

Elle a utilisé une boule de papier d’aluminium pour frotter avec (Photo: Jam Press)

“ Cela ne m’a pris que deux minutes et j’adore le look fini – je peux maintenant voir mes puddings du Yorkshire monter. ”

Sarah a ensuite partagé son nouveau hack sur Facebook, où il a été accueilli avec plus de 1400 likes et 600 commentaires au moment de la rédaction de cet article.

La porte de son four après (Image: Jam Press)

Certains ont essayé et testé la méthode eux-mêmes, avec une personne commentant: “ La feuille d’étain et les trucs roses sont incroyables pour nettoyer les fours, j’utilise cette méthode depuis des années. ”

Un autre a écrit: “ Omg a l’air si rapide et aussi. ”

Royaume-Uni



Cependant, d’autres ont averti que le nettoyant abrasif peut laisser de petites rayures sur la vitre, il n’est donc pas adapté pour une utilisation sur les portes du four.

Un intervenant a averti: «Soyez prudent. J’ai vu des tas de gens poster sur leur verre brisé après ça.

