Une femme partage une vidéo juste avant qu’elle ne soit tuée par les eaux de crue 10z viral

in

Une femme du Tennessee a été tuée par les eaux de crue juste après avoir utilisé Facebook Live pour informer sa famille et ses amis, a rapporté le Washington Post.

“Nous sommes inondés en ce moment”, a déclaré Linda Almond, 55 ans, sur Facebook Live alors que les eaux de crue se précipitaient devant sa fenêtre à Waverly, Tennessee. “Vraiment effrayant.”

Le corps d’Almond a été retrouvé dimanche par les autorités et identifié par la tante de Victoria, qui est arrivée la première à l’hôpital, a rapporté le Washington Post.

Une femme du Tennessee a été tuée par les eaux de crue juste après avoir utilisé Facebook Live pour informer sa famille et ses amis, a rapporté le Washington Post.

“Nous sommes inondés en ce moment”, a déclaré Linda Almond, 55 ans, alors que les eaux de crue se précipitaient devant sa fenêtre à Waverly, Tennessee. “Vraiment effrayant.”

Almond a été emporté hors de la maison par les eaux de crue quelques instants après la prise de la vidéo, a rapporté le Washington Post. Elle s’est accrochée à un poteau électrique, mais est décédée peu de temps après avoir lâché prise, a confirmé sa fille tôt mardi.

Au moins 22 personnes sont mortes et 50 autres sont toujours portées disparues, en raison des inondations dans la région de Waverly au Tennessee, à environ 100 km de Nashville. On estime que 21 pouces de pluie sont tombés en quelques heures, commençant vers 9 heures du matin samedi.

La fille d’Almond, Victoria, a déclaré au Washington Post que sa mère vivait avec son fils depuis quelques mois pour économiser de l’argent pour une voiture. Elle a déclaré que la véritable inquiétude s’était produite lorsqu’elle a vu la vidéo de sa mère de samedi matin quelques heures plus tard, après qu’elle n’ait pas pu contacter sa mère ou son frère Tommy.

“Whoa, whoa”, peut-on entendre Almond dans la vidéo.

Une deuxième personne, très probablement son fils Tommy, a déclaré: “Je pense que quelque chose vient de frapper le côté de la maison.”

“C’est effrayant”, a répondu Almond. “Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu.”

Tommy avait appelé sa tante pour lui dire qu’il était en sécurité, mais que sa mère était toujours portée disparue, a déclaré Victoria. La tante l’a alors appelée.

“Elle pleurait et a dit que maman et Tommy étaient en danger et ont été pris dans l’inondation”, a déclaré Victoria au Washington Post. « La maison de mon frère a été soulevée de ses fondations.

Victoria ne savait pas comment sa mère et Tommy se sont retrouvés au milieu des eaux de crue en se tenant à un poteau électrique, mais ils se sont perdus lorsqu’ils se sont lâchés pour éviter une maison qu’ils ont vue flotter vers eux, a rapporté le Washington Post.

“Mon frère est descendu pendant environ 45 secondes sous l’eau et quand il est remonté, il n’a pas pu trouver maman”, a déclaré Victoria au Washington Post.

Le corps d’Almond a été récupéré par les autorités dimanche et identifié par la tante de Victoria, qui est arrivée la première à l’hôpital, a rapporté le Washington Post.

“J’ai refusé de voir ma mère dans cet état”, a déclaré Victoria au Washington Post. “Nous ne faisons pas de visionnage parce que Tommy ne voulait pas la revoir comme ça.”

En plus de la perte de leur mère, Victoria a déclaré que Tommy traitait également le traumatisme qu’il avait subi.

“Il a vraiment l’air d’être sous le choc”, a-t-elle déclaré au Washington Post. “Il était dans l’armée et il a dit que l’inondation était la chose la plus effrayante qu’il ait jamais vécue.”

Victoria a déclaré que sa mère restera dans les mémoires pour sa personnalité chaleureuse et attentionnée, a rapporté le Washington Post. Pendant qu’ils cherchaient Almond, Victoria n’arrêtait pas de penser à un tatouage de poisson sur son bras qui représente Jésus-Christ.

Le tatouage disait, citant la Bible : « Foi, espérance et amour. Mais le plus grand d’entre eux est l’amour.

“C’est ce qu’elle a vécu sa vie, et c’est ce qu’elle m’a appris à vivre”, a déclaré Victoria.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]