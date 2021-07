Une femme perd six pierres en marchant tous les jours après qu’on lui ait demandé si elle était enceinte | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Claire Ferris pesait 18 livres et 7 livres et avait du mal à se faufiler dans une taille 22 à son plus grand. Mais après un commentaire « mortifiant » d’une femme de son quartier en novembre 2019, elle savait que « ça suffit » et a décidé d’essayer de perdre du poids.

La femme de 42 ans avait auparavant refusé l’avis des médecins de se faire poser un anneau gastrique, ce qui l’a amenée à décider de marcher 10 à 12 miles par jour en janvier 2020 pour perdre du poids naturellement.

Au cours d’un an, Mme Ferris a perdu six kilos et pèse maintenant un poids de 12 à 7 livres en meilleure santé, ce qui signifie qu’elle peut facilement s’adapter à la taille 12-14.

Mme Ferris, qui est actuellement au chômage et originaire de Studley, Warwickshire, a déclaré: «Il y avait une femme à qui j’ai parlé lorsque j’étais en déplacement.

“Elle est venue vers moi et m’a dit : ‘Félicitations, c’est pour quand ?’

“J’ai été mortifiée quand j’ai réalisé qu’elle pensait que j’attendais et je lui ai dit : ‘Je ne suis pas enceinte’, et j’ai commencé à pleurer.

« Mon ventre ressemblait en fait à une bosse de bébé – pas à une simple graisse. Cela m’a vraiment bouleversé.”

Après s’être lancé des défis de marche et avoir lentement développé son endurance, elle dévalait les trottoirs et marchait plus de 10 miles par jour.

Mme Ferris marchait souvent six milles le matin et six milles supplémentaires l’après-midi.

Elle a ajouté: «Au début, je marchais sur les routes et je battais à pleins poumons parce que mes cuisses se frottaient, mes talons saignaient et mes pieds étaient enflés.

“Les gens disent” ce doit être une promenade dans le parc pour vous “, mais ce n’était pas le cas. C’était vraiment, vraiment douloureux.

«Il a dit que je devais vivre dans les plats à emporter parce qu’il pensait que je ne pouvais pas manger sainement et être gros comme ça.

“J’ai arrêté d’y aller pendant quelques semaines parce que j’avais l’impression que les gros ne devraient pas être dans la piscine – mais j’ai réalisé que c’était son problème, pas le mien, et je suis retourné.

“J’avais envie d’abandonner à ce moment-là, mais j’ai eu tellement de soutien de la part d’autres personnes là-bas qui m’ont remis sur la bonne voie.”

Mme Ferris compte désormais ses calories chaque jour et prépare elle-même beaucoup de nourriture, en utilisant des alternatives plus saines aux aliments qu’elle aime.

Elle a également réduit sa consommation d’alcool d’une bouteille de vin chaque week-end à seulement boire un verre ou deux lors d’occasions spéciales, comme Noël et les anniversaires.

Mme Ferris a déclaré: «Je souffrais beaucoup de dépression, mais c’est parti depuis que j’ai perdu du poids. Je me sens tellement heureux dans ma peau et confiant de faire des choses que je ne pouvais pas faire auparavant, comme si j’allais dans le bus tout seul ou si j’entrais seul dans le magasin sans réfléchir.