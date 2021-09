Une femme poursuivant Nicki Minaj et son mari dit que les fans envoient des menaces à propos d’un « vrai » discours

Jennifer Hough — la victime d’une tentative de viol de Nicki Minajle mari de, Kenneth Petit – dit qu’elle a été bombardée de messages haineux de la part des fans de Nicki depuis qu’elle a donné sa première interview à la caméra au sujet de son procès contre le couple.

Hough reçoit une rafale de messages directs dérangeants et des menaces … selon son avocat, Tyrone Blackburn. Il dit à TMZ que tout a commencé immédiatement après que Jennifer soit passée à “The Real” plus tôt cette semaine.

Nous avons obtenu certains des DM envoyés à Jennifer, qui incluent des insultes incendiaires, quelqu’un souhaitant la mort sur elle, et on nous dit qu’il y avait aussi un tweet inquiétant dans lequel quelqu’un partageait ses coordonnées personnelles.

Blackburn dit que la réponse effrayante des fans de Nicki renforce ce que Jennifer a exprimé dans son interview « Real » – elle a dû vivre sa vie dans une peur constante pendant des années, changer de téléphone, déménager et quitter son emploi … tout cela à cause de sa connexion avec Petty .

Si vous n’êtes pas familier, Jennifer a été la victime dans Petty’s 1995 condamnation pour tentative de viol au premier degré à New York – c’est pourquoi il doit s’inscrire en tant que délinquant sexuel. Vous vous souviendrez peut-être que Petty a été accusé de ne pas s’inscrire en Californie, et a récemment pris un accord de plaidoyer.

En août, Hough a poursuivi Nicki et Kenneth pour l’avoir prétendument harcelée et menacée de ne pas parler de l’incident. Sur une note plus positive, Blackburn dit que l’apparition à la télévision de Jennifer a inspiré d’autres femmes à raconter leurs propres histoires, et elles ont tendu la main pour dire qu’elles se tenaient derrière elle.

On nous dit qu’au cours des dernières 24 heures, Blackburn a reçu des messages de 30 femmes différentes exprimant leur soutien à Jennifer et la remerciant pour son courage.