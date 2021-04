Une femme prétend être la fille du Dr Dre après avoir tiré des coups de feu ⋆ .

WENN / Phil Lewis

Une femme dit aux flics qu’elle est la fille du fondateur de Death Row Records après avoir été arrêtée pour avoir pointé une arme à feu par la fenêtre de sa voiture à un carrefour très fréquenté de Los Angeles, en criant: « Quelqu’un veut-il mourir maintenant? »

Une femme impliquée dans une récente situation effrayante à Los Angeles a affirmé qu’elle était la fille d’un magnat du hip-hop Dr. Dre. La femme a déclaré aux flics qu’elle était l’enfant du producteur de disques de 56 ans après son arrestation le mardi 6 avril, bien qu’il n’y ait aucune preuve à l’appui de son affirmation.

La femme, dont le nom n’a pas encore été divulgué, a fait peur aux autres arnaqueurs de Los Angeles après avoir menacé de tuer des gens à un carrefour très fréquenté mardi après-midi vers 17h30 PT. Apparemment, perdant patience lorsqu’elle a été retenue à un panneau d’arrêt entre Fairfax Avenue et Olympic Boulevard, elle a sorti son arme et l’a pointée de sa voiture avec sa vitre baissée comme le montre une vidéo obtenue par TMZ.

«Quelqu’un veut-il mourir maintenant? N’importe qui? » hurla-t-elle en semblant pointer son arme sur différentes voitures passant devant elle. Elle a ensuite tiré une balle à travers son toit ouvrant avant de crier aux gens: «Écartez-vous de mon chemin! Bouge toi! Bouge toi! »

Malgré sa menace, la femme n’a pas pu réaliser son souhait et a toujours été utile chez elle pendant un certain temps alors qu’elle continuait à déclamer. «La vache a sauté par-dessus la lune», a-t-elle entendu dire. Cependant, elle a réussi à sortir de l’embouteillage dès qu’une voiture de police, qui a peut-être répondu pour signaler ses singeries, est passée devant elle sans la remarquer.

Personne n’a été blessé dans l’incident, mais les flics l’ont finalement rattrapée et ont pu la détenir sans autre incident. Depuis, elle a été accusée d’avoir tiré par négligence d’une arme à feu alors qu’elle aurait tiré jusqu’à 5 coups de feu.

Après que la vidéo et le reportage aient été repris par d’autres organes de presse, Gossip of the City a fouillé et a trouvé son compte sur les réseaux sociaux. Soutenant une hypothèse selon laquelle elle aurait pu être délirante ou avoir un problème de santé mentale, elle aurait également affirmé qu’elle était l’ex de Décalage, Beyonce Knowles l’a harcelée, Cardi B a volé sa musique et que tout le monde dans l’industrie est après elle.

