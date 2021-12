Une femme proxénée alors qu’elle était adolescente s’est vu refuser une indemnisation pour sept ans d’épreuve

Une femme qui a été maltraitée par son grand-père pendant sept ans au cours de son adolescence a parlé de son calvaire (Photo: Posé par le modèle/.)

Une femme qui a été prostituée par son grand-père alors qu’elle était adolescente pense qu’elle est celle qui est punie après s’être vu refuser une indemnisation.

Lucy a été violée et forcée à se prostituer dès l’âge de 11 ans, mais malgré le fait qu’elle ait signalé son horrible épreuve de sept ans à la police et fourni des preuves, elle n’a pas été considérée comme appropriée pour un paiement.

Elle a été agressée physiquement et sexuellement par son grand-père alors qu’elle était trop jeune pour riposter avant qu’il ne la vende pour la première fois.

« J’avais 11 ans quand mon grand-père a commencé à me maltraiter », a déclaré Lucy en exclusivité à Metro.co.uk.

«Il le faisait pratiquement tous les soirs quand je restais. Et puis il m’a vendu à mon premier homme.

« Mon grand-père m’avait frappé et m’avait menacé de quelque chose de pire si jamais je disais quoi que ce soit. J’étais terrifié. Je suis allé chez mon généraliste mais il a mis les marques et réduit le muguet et les démangeaisons. Donc, le généraliste m’a en fait échoué.

Bien qu’il ait été emprisonné pour l’avoir violée et «organisé la prostitution d’enfants», elle s’est vu refuser une indemnisation parce qu’elle s’est battue lorsque sa vie est devenue incontrôlable à la suite du traumatisme qu’elle avait subi.

La survivante, qui a parlé sous un nom d’emprunt, soutient une campagne de Women Against Rape (WAR) pour empêcher les victimes d’infractions sexuelles de se voir refuser des paiements parce qu’elles ont commis des infractions relativement mineures.

Elle a expliqué comment, à l’âge de 18 ans, elle a finalement trouvé le courage de signaler les abus, mais s’est retrouvée avec de graves cicatrices mentales.

Lucy a déclaré qu’elle avait déjà purgé une peine lorsqu’elle a été maltraitée et qu’elle sent maintenant qu’elle est à nouveau punie (Photo: Posé par le modèle/.)

Une semaine après avoir contacté la police, elle a beaucoup bu et fait une overdose de drogue avant de se battre en ville. Elle a été arrêtée par des agents d’A&E et a été sectionnée une semaine plus tard.

À l’insu de la victime à l’époque, elle aurait obtenu gain de cause dans sa demande d’indemnisation si elle avait attendu cinq jours pour s’adresser au Criminal Injuries Compensation Scheme (CICA), car la condamnation pour voies de fait aurait été épuisée.

« Après la condamnation, j’ai demandé une indemnisation », a-t-elle déclaré.

«Mais ils m’ont rejeté au motif que j’avais une condamnation non dépensée.

«J’ai fait appel et suis allé devant un tribunal, et j’ai été complètement rejeté. J’ai l’impression que l’ICCA me punit à nouveau. Mais j’ai purgé ma peine.

«Ils devraient savoir que le viol est un crime grave qui peut affecter votre santé mentale. Ils ne devraient pas nous juger moralement ou nous blâmer, ils devraient nous donner les ressources dont nous avons besoin pour nous rétablir. Et j’estime que mon signalement aurait pu épargner d’autres jeunes filles de ses abus.

Maintenant dans la vingtaine, Lucy s’est souvenue des abus épouvantables qui comprenaient la vente à d’autres hommes dans un bois. Les cicatrices mentales l’ont conduite sur un chemin menant à l’alcool, à la drogue et à l’automutilation.

Lucy n’était pas la seule victime, car le prédateur sexuel, qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques, a finalement été arrêté pour avoir abusé de deux autres filles.

« Parce qu’il s’en était tiré une fois, cela a duré plusieurs années – il devait y avoir plus de 200 hommes », a-t-elle déclaré.

«Il y a eu des moments où il s’est impliqué, où il a regardé, il y a eu une fois où il y avait cinq hommes sur moi.

«Ma santé mentale a commencé à se détériorer. Je buvais au point de me réveiller à l’hôpital parce que je voulais juste tout bloquer.

« J’ai essayé de faire une overdose. Je me suis coupé les poignets. Je suis resté à l’hôpital pendant neuf semaines parce que j’étais en sécurité là-bas.

Le refus d’indemnisation des victimes d’agressions sexuelles est contesté par le groupe de campagne Women Against Rape (Photo: .)

Après que Lucy se soit manifestée, il y a eu une attente de huit mois avant que son grand-père ne soit inculpé.

Au cours de l’enquête, sa santé mentale s’est détériorée et une semaine après avoir parlé à la police, elle a eu une altercation.

« J’avais beaucoup d’alcool et une overdose de drogue et je me battais en ville », a-t-elle déclaré. «La police m’a arrêté à A&E, puis une semaine plus tard, j’ai été sectionné. Mais ils m’ont quand même accusé d’agression.

« Si j’avais su que la condamnation était un problème, j’aurais pu attendre cinq jours avant de demander une indemnisation, car elle aurait alors été dépensée. »

Les victimes du violeur ont dû attendre encore un an et demi avant que l’affaire ne soit portée devant les tribunaux. Les SMS qu’il avait envoyés à sa petite-fille faisaient partie des preuves accumulées contre lui.

Bien que son agresseur ait plaidé coupable devant le tribunal, Lucy, qui vit en Angleterre, s’est retrouvée avec peu de sentiment de fermeture et elle a toujours du mal à se remettre de l’impact psychologique des dommages qu’il lui a infligés.

« Ma santé mentale est parfois très mauvaise », a-t-elle déclaré.

« J’ai besoin du soutien hebdomadaire de l’infirmière en santé mentale communautaire. Je souffre de flashbacks et de terribles cauchemars et je prends des anxiolytiques.

« Mes parents sont vraiment bons, mais j’ai des membres de ma famille qui n’y croient toujours pas, même si j’ai eu toutes ces preuves par SMS de lui, et il a plaidé coupable devant le tribunal. »

Les militants disent que les victimes d’infractions sexuelles se voient injustement refuser une indemnisation en raison de condamnations non dépensées (Photo : ./stock image)

WAR a attaqué le « scandale » des femmes qui se voient refuser une indemnisation pour des infractions sexuelles ou dont les paiements sont réduits en vertu de règles où le « caractère et la conduite » des victimes peuvent être remis en question.

Dans un autre cas, une femme qui a été violée à plusieurs reprises par deux hommes alors qu’elle avait 13 ans s’est vu refuser un paiement parce qu’elle avait été poursuivie pour conduite sans assurance et refus de passer un test d’échantillon.

Le groupe basé à Londres, qui souhaite une refonte du programme CICA géré par le gouvernement, a lancé une pétition en ligne sur Change.org exigeant que les obstacles « discriminatoires » à l’indemnisation soient abolis.

« Nous avons besoin d’une plate-forme et avec WAR, nous l’avons trouvée », a déclaré Lucy.

‘Je ne suis plus seul. La plateforme est géniale et j’ajouterais que j’aimerais faire partie de l’évolution des choses pour les futures victimes.

« Ensemble, nous devons forcer le gouvernement à modifier cette règle injuste refusant une indemnisation aux victimes d’agressions sexuelles simplement en raison de condamnations sans rapport. »

Le gouvernement a déclaré que le régime d’indemnisation « est l’un des plus généreux du genre au monde » et il est clair que « les victimes devraient recevoir toute l’aide dont elles ont besoin ».

L’intention de la règle des condamnations non dépensées est de refléter le tort causé à autrui et le coût pour la société d’un comportement délictueux au moment de décider qui a droit à une indemnisation financée par l’État.

Un examen effectué par le ministère de la Justice l’année dernière a conclu que les principes du régime doivent être maintenus, mais a reconnu que les paiements sont « une reconnaissance importante et publique de leur épreuve ».

Un porte-parole a déclaré: « Les condamnations non dépensées peuvent entraîner une indemnisation réduite ou suspendue pour refléter le tort que les délinquants ont causé à la société.

«Notre régime d’indemnisation est l’un des plus généreux au monde – versant plus de 150 millions de livres sterling aux victimes l’année dernière.

« Nous soutenons davantage les victimes en augmentant le financement des services vitaux à 185 millions de livres sterling par an, ouverts à toutes les victimes de viol. »

