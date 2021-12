Une femme qualifiée de « démon » après s’être fait tatouer les yeux

Une femme qui a dépensé des milliers de dollars pour des modifications corporelles extrêmes a révélé que les gens l’appelaient un «démon» et que des étrangers l’abordaient dans la rue pour lui dire qu’ils «détestaient ses tatouages» – mais elle en veut encore plus.

Plus tôt cette année, Kierstyn Milligan, 22 ans, de Houston, au Texas, a décidé d’ajouter à sa collection d’art corporel en se faisant tatouer les globes oculaires.

La danseuse, qui gagne une fortune sur OnlyFans grâce à son look unique, s’est d’abord intéressée aux modifications corporelles à l’âge de 14 ans et s’est finalement fait tatouer un an plus tard en 2014.

En plus des tatouages, elle a également dépensé environ 15 000 $ en implants mammaires et crocs, ainsi qu’en piercings au mamelon, à la langue, aux narines et à l’arête du nez.

« J’ai toujours su que je voulais ressembler à ça, j’ai cette vision en tête depuis que je suis jeune et je l’ai enfin réalisée », Kiersyn, qui compte plus de 690 000 abonnés sur TikTok.

« La façon dont j’avais l’air avant par rapport à maintenant, je me sens tellement plus heureuse.

Depuis son premier encrage à l’âge de 15 ans, Kierstyn en a eu beaucoup plus, y compris un manchon de bras complet composé de divers hommages à sa famille.Jam Press/@orylan1999

« Avant je n’avais pas d’amour-propre ou même je ne comprenais qui j’étais, maintenant je sens que je me comprends le plus et que j’ai le plus d’amour-propre et de confiance en moi.

« Quand certaines personnes voient mes yeux, elles me regardent, me montrent du doigt et ne disent rien, d’autres me lancent des regards laids, et certaines me mettent directement en face et disent qu’elles détestent ça.

« Les réactions les plus folles sont celles des internautes qui se cachent derrière un écran.

« Ils adorent dire : ‘tu ressembles à un démon’ ou ‘tu étais tellement plus jolie avant’, ou ‘tu n’as pas dû avoir une bonne enfance’.

En plus des tatouages, elle a également dépensé environ 15 000 $ en implants mammaires et crocs, ainsi qu’en piercings au mamelon, à la langue, aux narines et à l’arête du nez.Jam Press/@orylan1999

« Mais je reçois aussi des gens qui sont si gentils et disent qu’ils adorent ça et veulent des photos avec moi.

« Ma famille et mes amis n’ont pas été surpris de mes modifications parce que c’est quelque chose que j’ai toujours voulu, mais ils ont été choqués quand j’ai tatoué mes globes oculaires.

« Je l’ai fait pour montrer ma différence et pour voir à quel point les gens peuvent être choqués et offensés lorsqu’ils ne comprennent pas quelque chose qui n’est pas la norme de la société. »

Depuis son premier encrage à l’âge de 15 ans, Kierstyn en a eu beaucoup plus, y compris un manchon de bras complet composé de divers hommages à sa famille.

Elle a également un capteur de rêves, une geisha, un scorpion et un manchon de bras complet en noir, qui, selon elle, l’a aidée à traverser des périodes de dysmorphie corporelle.

Les gens n’ont pas appelé Kierstyn Milligan un «démon» avant qu’elle ne se fasse tatouer.Jam Press/@orylan1999

Elle a déclaré: «En 2020, j’ai eu un papillon de nuit sur la gorge, un poignard rose sur mon épaule et une écriture hébraïque sur mon cou.

« Cette année, j’ai eu un papillon sur le front, un poignard avec des roses sur le visage, une chauve-souris sous mes seins et mes yeux tatoués.

«Mon dernier tatouage est sur mon ventre de papillons et de fraises pour compléter la chauve-souris.

« Mon tatouage préféré serait probablement le papillon sur ma tête parce que c’était un geste tellement audacieux.

« Je n’ai jamais voulu m’intégrer, j’ai toujours été l’intrus. »

Kierstyn n’a pas l’intention d’arrêter de si tôt et cherche à se faire tatouer l’autre côté du visage en janvier 2022.

Elle a ajouté: « Je ne sais pas encore ce que je vais obtenir et l’objectif est d’être entièrement tatoué de la tête aux pieds avant Noël prochain, donc nous verrons, j’espère que je peux le faire.

« Le seul conseil que je puisse vraiment donner à quiconque veut se modifier ou se tatouer est : faites-le par amour, faites-le parce que cela vous rendra heureux.

« Nous ne devrions faire que des choses qui nous apportent de la joie, pour moi c’est ce que fait la modification de moi-même, alors je veux que pour les autres si c’est ce qu’ils ont choisi, rien que de l’amour et du bonheur. »