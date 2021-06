Une femme qui a causé un énorme accident au Tour de France qui a blessé des dizaines de coureurs “arrêtée”

in

Une femme aurait été arrêtée pour avoir causé le méchant accident lors de l’étape 1 du Tour de France qui a blessé de nombreux coureurs.

La spectatrice a tendu une pancarte contenant un message pour ses grands-parents, afin qu’elle puisse être capturée par les caméras de la moto devant le peloton.

Le spectateur a provoqué un carambolage massif au Tour de France

Cependant, le coureur allemand Tony Martin n’a pu l’éviter et a fini par se faire sortir par le spectateur, provoquant un empilement massif d’une cinquantaine de cyclistes.

Il en a blessé 21 et contraint Jasha Suetterlin de l’équipe DSM à abandonner.

Les organisateurs du Tour ont immédiatement condamné ses actions et ont juré de la poursuivre en justice pour avoir causé l’accident.

Des informations plus tôt cette semaine ont indiqué que la femme était devenue «introuvable» et on craignait qu’elle n’ait fui le pays.

La chaîne de radio française RTL a rapporté aujourd’hui qu’une femme avait été identifiée et placée en garde à vue à Landerneau, une région de Bretagne, en France.

Selon L’Equipe, une accusation de « blessure involontaire causée par un manque de prudence » entraînerait une amende de 1 500 euros.

Si des coureurs individuels choisissent d’agir, cela pourrait être beaucoup plus grave pour la femme.

L’accident a provoqué beaucoup de fureur alors que des dizaines de coureurs ont été blessés si tôt dans ce qui est un événement épuisant.

Le directeur adjoint de la course, Pierre-Yves Thouault, a déclaré samedi à l’. : « Nous poursuivons en justice cette femme qui s’est si mal comportée.

“Nous faisons cela pour que la petite minorité de personnes qui font cela ne gâche pas le spectacle pour tout le monde.”

.

L’accident lors de l’étape 1 a touché environ 50 coureurs

Mark Cavendish a remporté l’étape 4 du Tour hier, remportant sa première victoire d’étape depuis 2016 alors qu’il poursuit son remarquable rétablissement.

Cavendish a été radié à plusieurs reprises au cours de sa longue carrière, mais les plus grands défis sont survenus ces dernières années. Une longue bataille contre le virus d’Epstein-Barr et une succession de blessures ont été suivies d’un diagnostic de dépression clinique en 2018.

Après l’arrivée, le joueur de 36 ans s’est effondré en larmes alors qu’il était félicité par ses coéquipiers et ses rivaux, puis a eu du mal à trouver ses mots dans son interview télévisée.

.

Cavendish a remporté sa première victoire d’étape sur le Tour depuis 2016

« Je ne sais pas quoi dire, dit-il. « Le simple fait d’être ici est assez spécial. Je ne pensais pas que je reviendrais un jour sur cette course.

«Vous voyez à quel point c’est une grande équipe. Vous avez le maillot vert, le champion du monde Julian Alaphilippe vient faire le pull final juste pour essayer de rattraper l’échappée, en mettant tout en place.

“Tant de gens ne croyaient pas en moi, mais ces gars-là le font.”