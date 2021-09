Une femme qui prétend que la graisse d’Alaska Airlines lui a fait honte de subir une opération de perte de poids

in

La femme qui a prétendu avoir été expulsée d’un vol d’Alaska Airlines parce qu’elle était trop grosse a fait une réflexion sur elle-même… et maintenant elle passe sous le couteau pour mincir.

Un représentant pour Ray Lin Howard raconte à TMZ… depuis l’incident de la semaine dernière, Ray Lin se sentait mal à l’aise et jugée à chaque fois qu’elle s’habillait et sortait en public, et maintenant elle change.

On nous dit qu’elle se rend à Beverly Hills la semaine prochaine pour subir une opération de la manche gastrique afin d’enlever la majorité de son estomac … et son objectif est de passer de 350 livres. à environ 160.

Comme nous l’avons signalé … Ray Lin affirme elle a été expulsée un vol d’Alaska Airlines pour avoir porté une tenue révélatrice, et dit qu’elle a également été harcelée et discriminée en raison de son poids. Elle a décrit l’incident comme le pire exemple de “fatphobie” qu’elle ait jamais rencontré.

On nous dit que le chirurgien de Bev Hills, le Dr. Samuel Kachani a contacté Ray Lin après avoir vu l’histoire d’Alaskan Air et voulu aider … et il effectue gratuitement la procédure normalement de 42 000 $.