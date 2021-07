Une femme Quincy cherche un travail sous la table pour pouvoir continuer à accumuler des handicaps tout en travaillant ⋆ 10z viral

Voici Rachael Fleming de Quincy.

Elle s’est réveillée aujourd’hui et a décidé d’annoncer dans le groupe Facebook Everything Quincy qu’elle cherchait à commettre une fraude en matière d’invalidité en trouvant un travail au noir dans lequel elle pourrait travailler tout en continuant à lessiver le gouvernement.

Être un libéral rond est apparemment une maladie maintenant.

Elle a été informée que ce n’était pas sage de publier sur Facebook, mais cela ne semblait pas vraiment la déranger.

Comme vous pouvez l’imaginer, la plupart des commentaires étaient extrêmement négatifs, ce qui a conduit à une suppression et à un retrait suivis d’un message « les gens sont méchants et jugent ».

Vous tous qui avez un problème avec cette femme qui est en assez bonne santé pour travailler toute la semaine en collectant l’argent des contribuables pour ne PAS travailler parce qu’elle est « handicapée », êtes cruels et méchants. Voler de l’argent aux contribuables peut être contraire à l’éthique et illégal, mais au moins ce n’est pas méchant ! Seul Dieu peut juger!

Elle a également un problème avec le gouvernement qui dépense trop d’argent, bien qu’il soit l’enfant vedette d’un gouvernement gonflé et gaspilleur, car la prochaine génération devra rembourser toute cette dette.

Ou quelque chose. Si seulement les gens pensaient plus comme elle.

