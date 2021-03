Une femme quitte son mari après avoir refusé de vendre du BTC à 60000 $ et accepté la baisse

28 mars 2021 08:56 & nbspUTC

Les prix BTC exceptionnels, le jalon de 60 000 $, ont certainement réveillé une énorme vague de joie dans la communauté crypto. Cependant, une telle réalisation n’a pas porté le bonheur à un couple marié, qui s’est déchiré après une dispute sur l’opportunité de vendre ou non du BTC à ce niveau de prix.

Une femme quitte la maison pour rester avec ses sœurs

En rendant un message sur Reddit, un opérateur appelé « Parking_Meater » a donné son témoignage particulier sur la façon dont la course de taureaux BTC a nui à son mariage. Sa femme a quitté la maison car il n’a pas décidé de vendre le BTC lorsque les prix ont envoyé le nouveau niveau record à ce moment-là.

Dans le détail, Parking_Meater a été impacté par le fait que sa femme a ajouté plus d’argent à son poste BTC. Il explique comment la situation conjugale s’est détériorée en quelques minutes:

Elle est juste partie faire une pause chez ses sœurs. Elle est super folle que je ne l’ai pas vendue à 60000 & regarde le prix me réprimande souvent. Je la garde efficace, nous n’avons pas besoin de l’argent et avons de l’argent. Nous vivons bien. Même si aujourd’hui, elle m’a coincé en achetant la trempette et était tellement énervée qu’elle a failli me frapper! Maintenant, elle a fait ses valises et est allée chez ses sœurs pour rester. Elle a dit de ne pas se convertir à elle.

Si lointain, le Redditor n’a pas révélé le montant total de cryptos échangés tout au long de la tristement célèbre transaction «buy the dip» qui a motivé la colère de sa femme.

L’histoire impliquait plus de blagues que de paroles de provision

Lorsque BTC a franchi le seuil de 60000 $ le 13 mars, l’estimation réalisée pour échanger des mains autour de 61318 $. Plus tard, le bitcoin a chuté de plus de 15% depuis lors. Comme d’habitude, dans la plupart des rumeurs de Reddit, l’histoire particulière de Parking_Meater n’était pas exempte de commentaires plaisantant sur la condition.

Un opérateur a suggéré qu’il devait conserver quelques statistiques pour l’avocat spécialisé en divorce. Un autre lui a même dit que le mooning du bitcoin pouvait être un événement altérant la femme. »

Bien que Parking_Meater ait fini son témoignage éphémère en demandant de l’aide à la communauté pour découvrir un bon endroit pour ramasser des filles dans sa Lambo, il semble que personne n’ait lu cette phrase, comme un utilisateur facultatif.

