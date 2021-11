Une femme révèle comment boucler les cheveux sans pinces – en utilisant juste une brosse à cheveux

Souhaitez-vous essayer l’astuce virale? (Photo : .)

Grâce à TikTok, nous avons maintenant une pléthore d’astuces beauté pour gagner du temps – de la façon de créer la queue de cheval parfaite au moyen le plus rapide de clouer un eye-liner ailé à chaque fois.

Maintenant, il existe une autre astuce qui fait parler les gens et qui consiste à créer des boucles sans avoir besoin de pinces ou de lisseurs.

En fait, aucune chaleur n’est requise du tout.

Ainsi, non seulement cela vous fera gagner du temps, mais cela causera également moins de dommages à vos cheveux.

L’utilisateur de TikTok Isabella Kate (@isabellakatee) a partagé une vidéo d’elle-même en train de se friser les cheveux avec un incontournable de l’armoire de beauté improbable – sa brosse à cheveux.

Au cours de la vidéo, on la voit enrouler étroitement une mèche autour du manche de la brosse lorsqu’elle est humide, avant de relâcher la mèche et de dévoiler une boucle parfaitement structurée.

Son astuce astucieuse a été vue plus de 24,7 millions de fois et les utilisateurs n’ont pas tardé à commenter l’astuce qui a changé la donne – beaucoup sont stupéfaits qu’ils n’en aient aucune idée auparavant.

Une personne a répondu en disant: « Alors vous me dites que je viens de payer 300 $ pour un sèche-cheveux et un bigoudi. »

« Si vous avez des cheveux naturellement bouclés, cela change votre vie », a déclaré un autre.

Plus : Beauté



Cependant, d’autres ont signalé quelques problèmes avec la technique, notamment le fait qu’elle ne fonctionnera probablement pas uniquement sur les cheveux raides et qu’elle pourrait rester coincée.

Quelqu’un d’autre a dit : » Cela ne fonctionne que sur certains types de cheveux, ne vous laissez pas tromper. «

Un autre a ajouté: «J’ai enroulé mes cheveux autour des poils et ils se sont coincés. Malheureusement, j’ai dû le couper.

Il convient également de souligner que ce n’est pas le seul hack de curling à venir de la plate-forme.

D’autres utilisateurs ont trouvé diverses autres façons d’obtenir des boucles sans avoir besoin de pinces, notamment en utilisant la ceinture d’une robe de chambre et en utilisant un tuyau de radiateur.

Bien sûr, il va sans dire – comme pour tout hack TikTok – n’oubliez pas d’être prudent avec toutes les méthodes de bricolage.

