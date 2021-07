Une femme révèle comment préparer une focaccia moelleuse et simple sans pétrir ⋆ .

Ayeh montre comment faire du pain frais sans trop d’effort (Photo : Cuisiner avec Ayeh)

Nous aurions peut-être eu tout le temps du monde pour nourrir nos levains au début de la pandémie, mais maintenant les restrictions sont levées et nos vies sociales sont à nouveau emballées.

Donc, si vous avez pris goût au pain fait maison, cette recette « sans chichi » vous offre une délicieuse focaccia sans pétrissage.

Cela prend encore 15 heures car le pain doit doubler, mais vous pouvez le laisser faire son travail pendant que vous continuez à vivre.

Ayeh Farr, qui dirige Cooking with Ayeh, a publié la recette en ligne et les gens ont adoré sa simplicité.

Vous aurez besoin de farine, d’eau tiède, de levure, de sucre, de sel et d’huile d’olive pour faire la pâte, ainsi que d’une garniture comme du romarin, du sel floconneux, de l’origan, du basilic ou du parmesan.

Dans la vidéo, Ayeh opte pour un romarin traditionnel.

Pour faire la pâte, elle mélange simplement la farine et le sel dans un bol et l’eau tiède, la levure et le sucre dans un autre.

Une fois la levure dissoute, elle mélange ensuite ce mélange à la farine.

Après avoir ajouté de l’huile d’olive sur le dessus, elle laisse la pâte au réfrigérateur pendant la nuit.

Le lendemain matin, elle le verse simplement dans un plat allant au four, laisse lever à nouveau quelques heures et c’est prêt à cuire.

Ayeh crée les fossettes de focaccia dans la pâte avant d’ajouter son choix d’huile d’olive, de romarin et de sel sur le dessus.

Elle cuit le pain 20 à 25 minutes à 220°C et une fois doré, elle le laisse reposer 10 minutes avant de le trancher.

Vous pouvez retrouver la recette complète sur son site.

