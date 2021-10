Une femme révèle comment s’endormir confortablement dans les avions

Dormir dans les avions peut être très inconfortable et douloureux pour votre cou (Photo : .)

Le vol peut être très perturbant pour une nuit de sommeil paisible.

Avec des décalages horaires, des bébés qui crient, des sièges inconfortables et un désir désespéré de ne pas s’endormir la tête contre l’étranger à côté de vous, tout cela contribue à une expérience stressante.

Comme la plupart d’entre nous ne peuvent pas se permettre les lits de luxe de la première classe, nous prenons nos sièges en classe économique, crevés du réveil à 3 heures du matin et de la traversée de l’aéroport, pour découvrir que le sommeil nous échappera une fois de plus dans l’avion.

Maintenant, cependant, une star de TikTok a révélé son « astuce de vie » pour dormir confortablement dans les avions.

@hellokristen a posté une vidéo sur l’application, disant que son dernier vol avait inspiré la « meilleure idée de [her] life’ qui vous permettra de dormir confortablement dans un avion.

Kristen a déclaré dans la vidéo: « J’ai acheté cinq oreillers pour le cou différents et ils sont tous nuls. J’aurais aimé qu’il y ait quelque chose qui maintienne simplement mon cou en place, un peu comme une minerve, alors j’ai eu une révélation : pourquoi est-ce que je n’achète pas simplement une minerve ? »

Kristen a ensuite présenté sa toute nouvelle minerve, achetée dans le grand magasin américain Walmart, pour 7 $ US (5,09 £). Elle a expliqué qu’il y avait une variété de tailles et de couleurs différentes disponibles pour convenir à chaque personne.

« Si je voyage plus de huit heures, je me fiche de mon apparence. Tout est une question de confort », a-t-elle déclaré.

Kristen a ajouté: « Pour être honnête, si vous obtenez la couleur sombre, cela n’a pas l’air si ridicule et vous pouvez porter un gros pull ou une grosse écharpe pour le couvrir. »

Kristen dit que l’utilisation d’une minerve sera plus confortable pour dormir debout (Photo : @hellokristen)

Elle a fait la démonstration de la mise en place de la minerve et a déclaré : « Quand vous vous allongez, votre cou ne va nulle part. »

La minerve était en fait appelée «collier cervical en mousse», mais il en existe de nombreux types chez divers détaillants, nous n’aurons donc pas besoin de subir le vol en premier pour nous rendre à Walmart. La vidéo a reçu plus de 14 000 likes et 200 commentaires, d’autres utilisateurs la félicitant pour cette idée.

Plus : Voyage



Une personne a commenté : « La meilleure idée de tous les temps ! Voyageur passionné ici et c’est une excellente idée, exactement ce que je veux dans le confort.

Un autre a dit : « C’est du génie.

Une minerve est une alternative bon marché à un oreiller cervical (Photo : @hellokristen)

D’autres ont dit qu’une minerve n’était pas nécessaire car vous pouviez retourner votre oreiller cervical pour que l’ouverture soit à l’arrière, mais certaines personnes ont contesté cela et ont expliqué que ce ne serait pas confortable pour les personnes ayant un cou plus long ou une tête lourde.

Donc, avant de réserver votre prochain voyage à Marbella, assurez-vous d’investir dans une minerve.

