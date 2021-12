Une femme révèle une porte secrète dans un îlot de cuisine menant à un bar caché géant

Que feriez-vous si vous trouviez ça ? (Photo : TikTok/@theresapizzaaa)

Avez-vous déjà souhaité pouvoir créer plus d’espace dans votre maison? Eh bien, cela pourrait valoir la peine de vérifier toutes vos armoires de cuisine.

Une femme a révélé qu’elle avait son propre énorme pub caché derrière une porte secrète dans son îlot de cuisine.

L’utilisateur de TikTok @theresapizzaaa a mis en ligne une vidéo avec la légende : « Quand je m’ennuie et que je réalise que j’ai un bar clandestin sous mon îlot de cuisine. »

Ensuite, nous la voyons se diriger vers la cuisine et ouvrir une porte d’armoire dans son îlot pour révéler une volée d’escaliers.

Elle doit se baisser pour passer la porte, puis elle descend les marches dans une pièce pleine de vin – mais il y a plus.

Elle entre dans une autre pièce qui a une bibliothèque au mur, mais la bibliothèque n’est pas ce qu’elle paraît.

Elle repousse les étagères pour trouver une autre immense pièce pleine de bouteilles d’alcool, un bar et des tabourets de bar.

Ce n’est pas un bar à l’étroit. L’immense pub de style bar clandestin pourrait facilement accueillir une fête et est l’endroit idéal pour une réunion cachée.

Le bar est si grand que des groupes s’y produisent même parfois (Photo : TikTok/@theresapizzaaa)

Dans les commentaires, les gens ont été très impressionnés par la fonctionnalité originale de la maison : « Dites-moi que vous êtes riche sans me le dire », a déclaré l’un d’eux.

Un autre a ajouté : » Il y a une souris morte sous mon évier. «

Plus : Intérieurs



Dans un clip de suivi, la femme a expliqué comment elle avait même des groupes pour jouer dans le bar secret et comment les tables et les chaises étaient parfaites pour accueillir de nombreux invités.

Maintenant, nous devons juste comprendre comment obtenir une invitation.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Les meilleurs hôtels acceptant les chats pour que vous puissiez emmener votre chaton en vacances



PLUS : Une maman qui est tombée enceinte de jumeaux quelques semaines après que son premier bébé ait eu trois filles en moins d’un an



PLUS : Comment préparer le dîner de Noël parfait au barbecue

Recevez chaque semaine toutes les actualités immobilières, les fonctionnalités et les conseils indispensables de Metro.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();