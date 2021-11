Une femme riposte après que des trolls aient qualifié son mari de « pervers »

(Photo : @agegapadventures/Caters News)

Un couple marié avec un écart d’âge important dans leur relation a révélé qu’il était victime d’abus et de critiques de la part de personnes qui n’approuvaient pas.

Les youtubeuses Sarah Henderson, 27 ans, et Darin Henderson, 55 ans, se sont enfuies en janvier de cette année, trois mois seulement après leur première rencontre face à face.

Le couple de Kansas City, Missouri, États-Unis, a commencé à parler dans les sections de commentaires des chaînes YouTube de l’autre lorsqu’ils ont finalement décidé de se rencontrer en personne.

Maintenant, huit mois après s’être mariés, le couple dit qu’ils sont souvent obligés de se défendre contre les intimidateurs qui prétendent que Sarah est une « chercheuse d’or » et Darin est un « pervers »

« Je n’aime pas quand les gens appellent Darin un pervers, mais c’est aussi facile à repousser », dit Sarah. «Je sais qu’il ne l’est pas et ce mot est si loin de le décrire qu’il semble tout simplement absurde.

Le couple est souvent obligé de se défendre contre les intimidateurs (Photo: @agegapadventures/Caters News)

« J’ai été traité de chercheur d’or une ou deux fois. Mais c’est tellement faux que Darin ne rapporte pas une énorme somme d’argent que je voudrais être avec lui pour cette raison.

«Je l’adore pour son humour, son amour, sa gentillesse. Pas son argent.

Lors de leur première rencontre en face à face, Darin a conduit 12 heures depuis le Missouri pour rendre visite à Sarah, qui vivait dans le Michigan à l’époque.

« Je suis parti de notre première rencontre absolument amoureux parce qu’elle était tout ce que je pensais qu’elle serait et plus encore, j’étais très haut en voiture cette nuit-là et j’avais le vertige », dit Darin.

« J’ai regardé toutes ses vidéos et je savais que je l’aimais beaucoup. Nous avons ensuite commencé à échanger des e-mails jusqu’à ce que nous nous parlions au téléphone.

« Nous nous sommes connectés très rapidement, j’ai fini par beaucoup apprécier. »

Le père de Sarah était initialement réticent à accepter l’homme de 55 ans dans la vie de sa fille, mais après une rencontre sans incident avec lui il y a seulement quelques semaines, Sarah et Darin sont convaincus qu’il s’échauffe.

« Mon père avait peur pour moi, mon père pensait que j’étais une jeune fille vulnérable », dit Sarah.

«Il a dit que je suis récemment sorti d’une relation et que je suis impressionnable. Il n’était pas très content des choses au début, ma mère n’était pas aussi bien mais maman et Darin s’entendent très bien.

« Elle a 27 ans et c’est une adulte, ce n’est pas comme si j’étais tombé amoureux d’une fille de douze ans » (Photo : @agegapadventures/Caters News)

«Je savais que Darin était vraiment spécial; Je ne savais pas que j’allais l’épouser si rapidement, mais il y avait un lien fort, et je ne voulais pas nier que c’était vrai.

« Il y a eu une étincelle, il était vraiment romantique et m’a envoyé des berceuses et des chansons et j’ai adoré qui il était. »

Après avoir lancé leur propre chaîne YouTube – AgeGapAdventures – le couple dit que les commentaires ont été pour la plupart positifs, mais les trolls leur parviennent parfois.

‘Une hypothèse est que je suis un pervers, je m’inquiète à ce sujet. Les gens pensent que je l’aime seulement parce qu’elle est jeune », dit Darin.

« C’est surprenant parce qu’elle a 27 ans et qu’elle est adulte, ce n’est pas comme si j’étais tombé amoureux d’une fille de douze ans.

» J’ai l’impression que parfois, les gens pensent que nous n’avons rien à dire, ce qui est fou parce que nous parlons tout le temps, nous sommes ensemble 24 heures sur 24 et nous ne manquons jamais de choses à dire.

« Mais heureusement, la plupart des gens nous aiment en couple. »

