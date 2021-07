Une femme se fait tatouer “ça rentre à la maison” cinq jours avant la finale en Angleterre

Il y a confiance – et puis il y a Courtney Harrison confiante (Photo: SWNS)

Vous pensez qu’il rentre à la maison dimanche ? Une fan d’Angleterre particulièrement optimiste s’est déjà fait tatouer.

En fait, Courtney Harrison a obtenu son encre de victoire en Euros la veille du jour où les Three Lions ont battu le Danemark pour assurer leur place en finale.

Le joueur de 22 ans n’aime pas vraiment le football mais a pensé que le tatouage « de l’impulsion du moment » pourrait « donner un peu de chance aux gars ».

Elle a obtenu le slogan emblématique, ainsi qu’un drapeau de l’Angleterre et « 2021 », gravé sur sa cheville après avoir été pris dans la fièvre de l’Euro après la défaite 4-0 de l’Angleterre contre l’Ukraine.

Courtney a fait un détour imprévu dans un salon de tatouage en rentrant du travail pour se faire tatouer à 40 £ – et maintenant elle soutient plus que la plupart les hommes de Gareth Southgate.

Elle a déclaré: “Je n’aime même pas le football, je ne regarderais jamais la Premier League ou quoi que ce soit, mais quand c’est l’Euro ou la Coupe du monde, tout le monde y participe, n’est-ce pas?

« Je pensais que si je me faisais ce tatouage, je pourrais donner un peu de chance aux gars – et cela semble avoir fonctionné jusqu’à présent.



Le joueur de 22 ans a été emporté par la fièvre des euros plus que la plupart (Photo: SWNS)



Elle a reçu l’encre de ses euros de célébration cinq jours avant la finale (Photo: SWNS)

«Regarder le match hier soir était si tendu, sachant que j’ai «ça rentre à la maison» marqué sur ma peau m’a donné envie qu’ils gagnent tellement plus.

“Je ne pouvais pas le quitter des yeux, vous auriez pensé que j’étais un vrai fan.”

L’assistante de Workington dans le Cumbria a déclaré au tatoueur qu’elle avait perdu un pari plutôt que d’admettre qu’elle était trop excitée par les chances de l’Angleterre.

Elle a déclaré: «Je ne sais même pas pourquoi je l’ai fait, ce n’est pas comme si je pouvais dire que j’étais ivre ou quoi que ce soit comme excuse, je pense que je suis juste un peu stupide. Je ferais n’importe quoi pour rire vraiment.



L’Angleterre devra battre l’Italie pour lui sauver un autre voyage au salon de tatouage (Photo: SWNS)



Si l’Angleterre faiblit, Courtney dit qu’elle “ne sera pas” insérée entre “c’est” et “à venir” (Photo: SWNS)

“Mes amis pensent que je suis aussi en colère, même si certains d’entre eux pensent faire la même chose avant la finale.”

” It’s coming home “, qui est tiré du hit de 1996 de Baddiel et Skinner, Three Lions, devient un hymne d’été chaque fois que l’Angleterre participe à un tournoi national – mais cette année, il est chanté avec un peu plus de sens.

Ils ne sont qu’à une victoire de remporter leur premier trophée majeur depuis leur victoire en Coupe du monde en 1966 et leur toute première finale de Championnat d’Europe.

Plus : Royaume-Uni



L’Angleterre a organisé un affrontement géant avec l’Italie à Wembley dimanche soir en devançant le Danemark 2-1 en prolongation hier.

Courtney dit qu’elle fera modifier son tatouage pour lire “ça ne rentre pas à la maison” si l’Angleterre perd, admettant: “Je vais avoir l’air un peu idiot si nous ne le faisons pas maintenant mais au moins j’aurai un drôle histoire à raconter.

