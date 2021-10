Une femme simule un enlèvement pour que le mari paie 6 000 euros de rançon et les dépense pour un bingo

25/10/2021

Agents des Mossos ils ont arrêté une femme de 47 ans à Badalona, espagnol, pour avoir inventé un enlèvement et demandé 6 000 euros de rançon. Avec une partie de l’argent l’arrêté est allée au bingo, tandis que son mari, qui payait, croyait à toute la fiction.

Les faits remontent à la nuit du 4 octobre, lorsque la compagne de la victime présumée a informé le commissariat de police de Badalona qu’elle avait reçu plusieurs communications via son téléphone portable où elle l’a informé de l’enlèvement et des conditions de sa libération. Il se trouve que dans ces moments-là le le plaignant était soigné dans un centre hospitalier.

Les premières démarches ont été effectuées par des agents du commissariat de Badalona. Après quelques heures, la victime présumée ne s’est pas présentée, ils ont prévenu les spécialistes de l’Unité centrale d’enlèvement et d’extorsion de prendre en charge l’affaire.

Depuis dans un premier temps, un traitement d’enlèvement a été accordé au crime dénoncé, en plus d’informer d’urgence l’autorité judiciaire.

Mettre en liberté

Enfin, les agents ont pu vérifier qu’elle n’avait pas été kidnappée et qu’il avait pu accéder à une partie de l’argent que son partenaire avait versé comme rançon. Quelques heures plus tard, les chercheurs Ils l’ont retrouvée saine et sauve dans une salle de jeux durant le jeu un jeu de bingo. Elle a été arrêtée pour simuler un crime et extorsion envers le plaignant.

Ce n’est pas la première fois que les enquêteurs de cette spécialité sont confrontés à la mise au jour d’un enlèvement qui s’avère finalement être fictif. Chaque année, des rapports d’enlèvement sont établis lorsque la victime prétend être ou avoir été détenue par des étrangers, soit pour obtenir de l’argent pour faire face à vos dettes ou à vos besoins, ou pour masquer une absence difficilement justifiable.

Le détenu, après s’être déclaré à la préfecture de police et sous la tutelle du magistrat chargé de l’affaire, a été libéré avec obligation de comparaître en justice lorsque l’autorité judiciaire l’exige.