Une femme debout avec d’autres manifestants sur les marches du palais de justice où Kyle Rittenhouse a été jugé a crié « fuck America », avant de s’effondrer au sol, selon une vidéo.

La femme a crié un certain nombre de phrases indiscernables, avant de se mettre à genoux et de proférer des émissions vidéo jubilatoires. Après s’être couverte la bouche, elle est tombée au sol et a eu ce qui semblait être une crise d’épilepsie.

« Fuck America », dit une femme avant d’avoir une crise sur les marches du palais de justice de Kenosha pic.twitter.com/Lmx8LxBCLQ – Kyle Hooten (@KyleHooten2) 19 novembre 2021

Rittenhouse a abattu trois personnes et en a tué deux en légitime défense, le 25 août 2020, lors d’une manifestation contre les tirs de la police sur Jacob Blake, qui est resté paralysé de la taille aux pieds. Plusieurs personnes ont protesté contre le verdict de non-culpabilité à la périphérie du palais de justice.

« Tout le foutu système est coupable comme l’enfer ! a crié un manifestant, a rapporté le New York Post.

« Si [Rittenhouse] était noir, il aurait été f-king exécuté dans la rue », a déclaré au Post un autre manifestant, identifié comme Brandon. « S’il était noir, il aurait été mort ou en prison. »

Shequila Morrison, une résidente de Milwaukee, qui est également noire, a déclaré au Post que la race avait joué un rôle car si c’était elle qui avait tiré sur les personnes que Rittenhouse avait tuées, elle serait « toujours en prison ».

« J’aurais toujours été en prison jusqu’à mon procès, et ils auraient probablement mis mon cul sous la prison », a-t-elle déclaré au Post.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]