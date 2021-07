Une femme trans se suicide, Caeli révèle les actions de YosStop | INSTAGRAM

Le célèbre le youtubeur Caeli Il vient de mettre en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube officielle exprimant son opinion et ses sentiments sur la situation de son collègue youtubeur YosStop, dont vous savez sûrement déjà qu’il est en prison après un procès bien élaboré par l’une de ses victimes, Ainara , après la diffusion de sa vidéo et le harcèlement sur internet.

Dans ce clip, l’influence révèle que Yoselinne Hoffman était en train de faire harcèlement contre elle depuis plus de huit ans, s’exprimant toujours négativement à son sujet et assurant beaucoup de choses sur elle sans fondement.

Au moment de l’enregistrement de cette vidéo, Caeli s’est exprimée avec hésitant et les larmes aux yeux assurant que j’essayais toujours l’humilier l’exposer et faire rire les gens parce que « tout ce qu’elle dit dans vos vidéos les gens viennent vous dire », quelque chose dont il ne s’agit pas de se divertir.

Elle assure aussi que c’est la personne qui a le plus souffert des actes de la déjà détenu en prenant comme exemple la situation qu’il a vécue lorsqu’il est allé à Argentine, où plus de 20 personnes ont tenté de profiter d’elle et bien sûr YosStop s’est chargé de se moquer en recréant leurs confessions.

Ce n’est pas juste et pire quand tu t’appelles féministe Et ce que vous faites le plus, ce que vous faites le plus, c’est détruire les femmes.

La vidéo s’intitule “Caeli brise le silence va YosStop” Et en cela, il était également chargé de révéler ce qui s’est passé avec Mika. Une femme trans à qui je dédie une vidéo intitulée “Comment est-elle étrange ?” Et ils assurent que grâce à cette vidéo Mika est qu’il s’est suicidé, car il est devenu une parodie des réseaux sociaux et de sa communauté.

Après ce qui s’est passé, Yoseline n’a fait que bloquer la vidéo, cependant, dans différentes interviews, elle n’a pas fini par accepter sa responsabilité à cet égard, définissant celle du problème et assurant qu’elle n’avait rien à voir avec ça.

Pour terminer la vidéo, Caeli assure qu’en plus d’Ainara et Mika, il y a beaucoup plus de femmes qui ont été victimes de l’intimidation de Yos et qu’elle veut que tout cela se termine, ce qui a causé la dépression de Caeli et c’est pourquoi elle est partie et est entrée Youtube.

Dans ses vidéos de Yos, on l’a toujours entendu dire qu’elle ne savait plus qui c’était ni ce qui se passait, cependant, elle-même a contredit d’autres clips où elle assure que les gens ne devraient pas vous exprimer sans connaître la réalité des faits.

La vidéo est impressionnante et nous vous recommandons de la regarder en entier afin que vous puissiez capturer avec précision le message que Caeli voulait exprimer et elle l’a très bien fait, même en collectant des vidéos de ses collègues YouTubers.