Une femme transforme un bureau en maison en pain d’épice pour un concours de Noël

Une femme en Californie a fait passer son amour de Noël au niveau supérieur en transformant son bureau en maison de pain d’épice.

Monika Orrey, 47 ans, d’Oakley, en Californie, a créé le chef-d’œuvre dans le cadre du concours de décoration d’espace de travail de son entreprise, selon SWNS.

« Lorsque le concours de décoration de cabine a été annoncé, je savais que je devais faire quelque chose de » supplémentaire « et j’ai immédiatement commencé à stocker du carton », a déclaré Orrey au magasin.

Bien qu’elle n’ait été dans l’entreprise que depuis deux mois lorsque le concours a été annoncé, Orrey a déclaré qu’elle avait dépassé toutes les inquiétudes qu’elle avait au sujet de ses collègues, pensant qu’elle était « bizarre », car: « Je suis plus heureux quand je suis authentiquement moi. »

Monika Orrey a transformé son bureau en maison en pain d’épice pour participer au concours de décoration de son entreprise. (SWNS)

Orrey a déclaré à SWNS qu’elle avait choisi une maison en pain d’épice pour combiner son amour de Noël et sa « dent sucrée bien connue ».

« Je voulais partager mon amour de Noël et faire sourire les gens », a déclaré Orrey.

Selon SWNS, Orrey est arrivée un dimanche et a passé huit heures à construire sa maison en pain d’épice avec du carton, du ruban adhésif, des bols de magasin à un dollar peints en moulins à vent et des tubes en carton (pour la sucette) et des décorations de Noël qu’elle avait chez elle.

Orrey est arrivée un dimanche et a passé huit heures à construire sa maison en pain d’épice avec du carton, du ruban adhésif et d’autres décorations. (SWNS)

SWNS a rapporté que les collègues d’Orrey ont été choqués lorsqu’ils ont vu sa maison en pain d’épice lundi matin.

« Cela a définitivement brisé la glace », a-t-elle déclaré, ajoutant: « Je suis un peu compétitive et j’adore Noël, donc c’était vraiment dans ma ruelle. »

Orrey a même remporté son concours de bureau pour sa création. (SWNS)

En fin de compte, Orrey a remporté la compétition.

« De nombreux collègues ont amené leurs enfants pour voir ma maison en pain d’épice et cela a fait sourire beaucoup de gens — mission accomplie », a-t-elle déclaré.

