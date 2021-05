Une femme transforme un canapé d’occasion pour moins de 100 £ ⋆ .

Le canapé d’occasion avant et après la transformation (Photo : Mesdames Budget DIY/Facebook)

Lorsqu’une femme a besoin d’un nouveau canapé avec un budget limité, elle a fait appel à l’artisanat pour créer le meuble de ses rêves.

Elle a cherché sur le marché Facebook pour trouver le biplace pour seulement 30 £.

L’une des raisons pour lesquelles il a fait appel était qu’elle avait vu les bras se détacher et elle savait que cela faciliterait la récupération.

Le canapé était de couleur marron et toujours utilisable mais il avait été dans une location de vacances et avait donc quelques taches.

Bien qu’il ait déjà été nettoyé, elle pouvait encore voir quelques taches.

Elle s’est donc mise au travail pour le transformer elle-même, en choisissant une magnifique couleur verte.

Postant dans Ladies Budget DIY, elle a déclaré: “ J’ai acheté ce canapé-lit pour 30 £, je l’ai choisi parce que je savais que je pouvais facilement me couvrir lorsque les bras se détachent.

Le canapé d’avant (Photo : Mesdames Budget DIY/Facebook)



Elle dit que pouvoir retirer les bras a rendu les choses plus faciles (Photo : Mesdames Budget DIY/Facebook)



Le résultat fini (Photo : Mesdames Budget DIY/Facebook)

“ Il avait été nettoyé par des professionnels mais il y avait encore des taches de boisson sur une location de vacances. Avec la rénovation de toute la propriété, je n’ai plus d’argent pour un nouveau canapé, j’ai donc commandé du daim d’ameublement pour 60 £.

« Nouveau canapé à 90 £ et je l’adore. J’attends juste que l’aiguille à matelas passe à la main une rangée de points au milieu.

D’autres ont été surpris par la transformation et ont demandé si elle avait déjà fait quelque chose comme ça.

Elle a dit qu’elle avait une certaine expérience de la couture et que même si certaines choses étaient délicates, cela n’a pris que deux heures.

Elle a ajouté: “Ma réalisation la plus fière n’a pas été de jurer une seule fois. Je peux coudre mais cela fait ressortir le pire en moi et je n’ai eu qu’à coudre des bras et des fléchettes dans les coins, donc cela n’a pris que 2 heures.

“J’avais envisagé de devenir nouveau mais si loin de ma portée pour le moment et je suis tellement content d’avoir simplement décidé de l’acheter.”

