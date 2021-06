Une femme transgenre se présente pour le gouverneur démocrate de l’Idaho 10z viral

Melissa Sue Robinson, une femme « transgenre » de 70 ans, a annoncé qu’« elle » était candidate au poste de gouverneur de l’Idaho. Robinson a un bilan politique peu impressionnant et infructueux. Au cours des 11 dernières années, Robinson s’est présenté trois fois sans succès pour le maire de Nampa, deux fois pour l’Idaho House et deux fois pour le Sénat de l’Idaho. Robinson avait également prévu de se présenter au conseil municipal de Nampa en 2019 avant de se retirer.

Melissa Sue Robinson de Nampa annonce sa candidature au poste de gouverneur de l’Idaho. https://t.co/jzgFtSRiiE via @KTVB – Maggie O’Mara (@maggieKTVB7) 4 juin 2021

La candidature de Robinson est unique en ce sens qu’« elle » est la première transgenre à se présenter au poste de gouverneur de l’Idaho. Robinson a légalement changé « son » nom de Chuck Staelens en 1998 et a subi une opération de changement de sexe un an plus tard. En tant qu’homme autoproclamé, Stalens était un citoyen très prospère, travaillant comme président d’une entreprise de construction et de rénovation domiciliaire. Pendant un court moment, après que Staelens ait subi l’opération de changement de sexe, “son” ex-femme, Linda a été dévastée. Cependant, de manière assez surprenante, ils sont maintenant des amis proches et Linda sera la directrice de campagne de Robinson.

Robinson pense que «son» travail au sein de l’organisation qu’elle a créée, la National Association for the Advancement of Transgender People, pourrait considérablement se développer si «elle» était gouverneur et profiterait grandement aux personnes LGBTQ.

Crédit : Robinson pour la campagne du gouverneur

Robinson a déclaré qu’elle courait pour sauver le système éducatif de l’Idaho et lutter contre ce qu’elle prétend être le fascisme “, présenté par le lieutenant-gouverneur Janice McGeachin, la représentante Barbara Ehardt, la Idaho Freedom Foundation, Wayne Hoffman et d’autres membres d’extrême droite -les républicains d’aile. Robinson dit : « Un vote pour Robinson sera un vote pour la démocratie, l’égalité, la diversité et la constitution américaine.

La course au poste de gouverneur de l’Idaho se réchauffe avec un large éventail de candidats. Dans des nouvelles controversées la semaine dernière, le militant antigouvernemental, Ammon Bundy, a annoncé son intention de se présenter au poste de gouverneur la semaine dernière. Ammon est le fils de Cliven Bundy, une figure éminente du Bundy Standoff 2014. Nous avons fait un reportage sur Bundy la semaine dernière :

Peu de temps après l’annonce, le président du Parti républicain de l’Idaho, Tom Luna, a publié une déclaration exposant plusieurs raisons pour lesquelles “Ammon Bundy n’est pas apte à se prétendre républicain de l’Idaho et encore moins à se présenter au poste de gouverneur de notre grand État”. La déclaration poursuit en disant que Bundy, “soutient ouvertement le financement de la police et a connu des alliances avec les factions radicales du mouvement Black Lives Matter (BLM)”, indiquant clairement que le GOP de l’Idaho n’a aucun intérêt à être associé à lui. .

Ed Humphreys, un partisan pro-Trump, America First a jeté son chapeau dans la course au poste de gouverneur le mois dernier. Plus d’informations sur la campagne de Humphreys ont été détaillées sur Media Right News en mai: «Ed se présentera aux côtés d’une poignée d’autres républicains, dont l’actuel et populaire lieutenant-gouverneur, Janice McGeachin, dans le but de remplacer et de remplacer l’actuel gouverneur du GOP, Brad Little . Little a donné à de nombreux Idahoens l’impression qu’il appartenait à la catégorie de « RINO », et dans un État rouge comme l’Idaho, pourrait faire beaucoup plus pour représenter les électeurs. »

Alors que la course au poste de gouverneur de l’Idaho se poursuit, restez à l’écoute de Media Right News pour plus de mises à jour.





