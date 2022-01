Une femme très sérieuse lorsqu’elle a été piégée dans un hachoir à viande à Carthagène

08/01/2022 à 15h23 CET

Ana Lucas

Une femme d’âge moyen est sortie ce samedi grièvement blessé mets ta main dans un hachoir à viande.

L’accident de travail, qui a mobilisé les agents de santé, les pompiers et la police, a eu lieu à onze heures du matin sur le marché de Santa Florentina, à Carthagène. Plus précisément, dans le boucherie. Des témoins ont alerté Urgences que la femme avait été piégée dans l’engin et ne pouvait pas en sortir.

Lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux, la victime a continué piégé, saigné et a été inconscient.

En raison de la gravité des blessures du travailleur, elle a été transférée à l’hôpital de Cartagena toujours avec la machine. Recevoir des soins à l’hôpital était une priorité et il n’a pas été possible de la libérer complètement.

Des agents de santé et des pompiers travaillent au poste pour s’occuper de la femme, toujours piégée. | Ivan Urquzar

Comme détaillé sur 112, les pompiers du service de lutte contre l’incendie et de sauvetage de la mairie de Cartagena (une unité en chef et un véhicule polisocorro), une unité mobile d’urgence de la gestion des urgences sanitaires et des urgences 061 et des agents de la police nationale.

L’événement a été porté à l’attention de l’Institut de la sécurité et de la santé au travail de la région.

« Nous avons eu un temps terrible »

Certains compagnons de la femme ont été témoins de l’acte avec horreur. « La souffrance devait être bestial; on voit que, par oubli, il a mis la main dans le hachoir au lieu de la mazacote », a déclaré José García, le président des marchands du marché de Santa Florentina, qui a été témoin de l’accident avec consternation.

« Le patron et la compagne du commis étaient avec elle à la boucherie Jerónimo Roca et ils ont eu un temps terrible« , dit le témoin.