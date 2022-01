Une femme tuée par balle dans un magasin de tabac à New York identifiée sous le nom de Jennifer Ynoa

La femme qui a été abattue avec son chien par un tireur isolé dimanche soir vivait à quelques pâtés de maisons du magasin de tabac de Brooklyn où elle a été tuée, ont déclaré des flics.

Jennifer Ynoa, 36 ans, se trouvait à l’intérieur du Salim Smoke Shop sur l’avenue DeKalb à Bedford-Stuyvesant avec son pit-bull vers 21 h 45 lorsque le suspect est sorti d’une voiture, est entré à l’intérieur et a tiré trois coups de feu – frappant Ynoa et son chiot , a déclaré la police.

Ynoa, qui habitait à environ deux pâtés de maisons du magasin près de Franklin Avenue, a trébuché juste devant la porte, où elle a été découverte avec une blessure par balle au torse, ont déclaré des flics. Elle a été emmenée au Brooklyn Hospital Center, où elle a été déclarée décédée.

Son chien, découvert à côté d’elle, est également décédé des suites de ses blessures.

Il n’était pas clair si Ynoa était visé ou si le tireur visait quelqu’un d’autre dans le magasin. La police n’a pas non plus su immédiatement si Ynoa connaissait le tireur.

Le pit-bull de Jennifer Ynoa est décédé après avoir été abattu par le suspect. Facebook

Aucune interpellation n’avait été effectuée lundi matin.

Dans une autre fusillade quelques heures plus tard, un homme de 25 ans se tenait à East New York Avenue et Albany Avenue à Crown Heights vers 1 heure du matin lundi lorsque quelqu’un a tiré plusieurs coups d’une voiture, le frappant à la jambe, ont déclaré des flics.

Il a été emmené au centre hospitalier du comté de Kings dans un état stable.

On ne sait pas s’il était la cible visée.