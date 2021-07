Une femme tuée par balle lors de la projection de “Forever Purge”

Une personne a été tuée et une autre hospitalisée pour des blessures mortelles à la suite d’une fusillade lundi soir dans un cinéma de Corona, en Californie. Selon la police et les médias locaux, la fusillade a eu lieu juste avant minuit au Regal Edwards Corona Crossings, situé à environ 80 kilomètres au sud-est de Los Angeles, lors d’une projection de The Forever Purge.

Dans un communiqué de presse de mardi, le service de police de Corona a déclaré avoir répondu à un appel de service au théâtre vers 23 h 45 dans la nuit du 26 juillet. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert un homme et une femme souffrant tous deux de blessures par balle. La femme de 18 ans a succombé à ses blessures et a été déclarée morte sur les lieux, et la victime de sexe masculin, 19 ans, a été transportée dans un hôpital local avec des blessures mettant sa vie en danger. La jeune femme a ensuite été identifiée comme Rylee Goodrich de Corona.

Selon les autorités, les deux victimes avaient assisté ensemble à la projection de The Forever Purge à 21h35. L’officier Tobias Kouroubacalis du département de police de Corona a déclaré ” qu’il y avait eu six billets achetés pour cette projection de film “, a rapporté ABC 7. Cependant, ce qui s’est passé dans le théâtre reste inconnu. Les enquêteurs sont restés sur les lieux pendant plus de 12 heures, au cours desquelles les détectives ont récupéré des “objets à valeur probante”, bien qu’aucune arme à feu n’ait été localisée à l’intérieur du théâtre et qu’il ne reste aucun mobile ou suspect.

“Nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé là-dedans. Nous suivons toujours un processus étape par étape, en parcourant chaque siège, en parcourant chaque partie de cette salle de cinéma pour trouver tout type de preuve dont nous disposons, et nous demandons également pour l’aide du public en même temps”, a déclaré Kouroubacalis. “Nous demandons à toute personne qui aurait pu être à l’intérieur de ce film, ou dans un cinéma adjacent, des informations, s’il a vu quelque chose ou entendu quelque chose, ou toute personne dans le parking pendant cette période qui pourrait avoir vu quelque chose ou entendu quelque chose, s’il vous plaît appelez-nous.”

Dans un communiqué, Regal Theatres a déclaré qu’ils “avaient reçu la confirmation d’un incident survenu dans notre théâtre de Corona Crossings hier soir. Nous travaillons actuellement avec les autorités locales concernant l’enquête. Notre principale préoccupation est la sécurité de nos invités et de notre personnel. ” Le Press-Enterprise rapporte que le théâtre devait rouvrir mercredi. Les autorités demandent à ces informations sur la fusillade d’appeler le service de police de Corona au 951-736-2330, option 3, ou le détective principal Dan Neagu au 951-739-4916.