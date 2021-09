Une feuille de route de la mobilité pour l’économie circulaire

Une voie de traitement bien établie peut aider à maximiser la préservation de la qualité des matériaux et amener les équipementiers/fournisseurs automobiles à repenser la façon dont les véhicules et leurs matériaux sont conçus, construits, utilisés et manipulés en fin de vie.

Par Vinay Raghunath & Som Kapoor

L’industrie automobile a vu l’introduction rapide de nouveaux matériaux et de nouveaux composants électroniques, qui peuvent tous potentiellement aider un véhicule à atteindre des niveaux plus élevés de durabilité. Il existe aujourd’hui une opportunité de tirer parti de la politique de mise à la casse pour créer un nouveau modèle commercial et étendre l’écosystème automobile.

La politique de mise à la casse offre également une opportunité au secteur de passer à une économie circulaire, où la valeur intégrée dans les composants et les matériaux des VHU (véhicules hors d’usage) est récupérée par la réutilisation, le recyclage et la valorisation. Une voie de traitement bien établie peut aider à maximiser la préservation de la qualité des matériaux et amener les équipementiers/fournisseurs automobiles à repenser la façon dont les véhicules et leurs matériaux sont conçus, construits, utilisés et manipulés en fin de vie.

Les gouvernements du monde entier cherchent à soutenir leur industrie automobile en réponse au ralentissement provoqué par la pandémie de Covid-19. Les plans de relance qui soutiennent la décarbonisation du parc automobile grâce à une efficacité accrue et à l’électrification peuvent contribuer à ces efforts de relance économique. Dans ce contexte, plusieurs gouvernements ont envisagé la mise en œuvre d’une nouvelle génération d’incitations et de programmes de mise à la casse pour stimuler la chaîne de valeur automobile locale par le biais de la vente de véhicules, tout en augmentant l’efficacité énergétique et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et de pollution atmosphérique provenant du transport routier.

À l’échelle internationale, 85 à 95 % des véhicules sont récupérés, les modèles de véhicules étant bien adaptés pour un démontage et une élimination faciles. Conformément à la directive 2000/53/CE sur les véhicules hors d’usage et à l’Alliance des recycleurs automobiles du Japon, 2010, l’Europe et le Japon ont ouvert la voie et ont imposé 90 à 95 % de la récupération des véhicules à partir de 2015. L’Inde peut apprendre des autres pays et adopter une voie qui se concentre sur les aspects multidimensionnels du recyclage et de la remise à neuf des composants.

Selon le rapport du Center for Science & Environment 2020, la pollution de l’air par les véhicules plus anciens nécessite une attention urgente en Inde. Un examen rapide des facteurs d’émissions pour différentes générations de technologies automobiles montre qu’il existe une différence significative dans les taux d’émissions entre les véhicules anciens et les nouveaux véhicules. Par exemple, les vieux camions diesel lourds répondant aux normes BS1 peuvent cracher 36 fois plus de particules (PM) que les camions conformes BS6. Le remplacement de vieux véhicules utilitaires ayant de meilleures performances se traduira par une réduction des factures de carburant. La réduction des importations de pétrole est estimée à 9 550 crore (2025).

Actuellement, le marché de la ferraille en Inde est extrêmement désorganisé et une collecte fiable de véhicules hors d’usage tout en empêchant le dumping illégal devient primordiale. Ce risque peut être réduit si des acteurs organisés entrent dans l’écosystème avec un système de gestion centralisée des véhicules hors d’usage (similaire au VAHAN pour la vente de véhicules).

Bien qu’il reste encore beaucoup de travail à faire à l’avenir, la politique de mise à la casse apporte de nombreux points positifs. Cela devrait conduire à une réduction des émissions, agir comme un catalyseur pour les ventes de véhicules, économiser sur les matières premières importées et étendre l’écosystème automobile global, y compris les centres de fitness, les nouveaux aspects de la chaîne d’approvisionnement, les centres de mise au rebut et l’automatisation.

Raghunath est partenaire et leader du secteur automobile, et Kapoor est partenaire, secteur automobile, EY Inde

