Folarin Balogun pourrait réaliser son souhait d’un nouveau défi loin d’Arsenal après être devenu une cible de choix pour un club de championnat en transition, selon les rapports.

Balogun a souligné son potentiel au niveau des jeunes pour Arsenal et a fait quelques progrès vers l’équipe senior. Il a marqué deux buts en six apparitions dans toutes les compétitions – principalement la Ligue Europa – la saison dernière.

Cette saison, après la signature d’une prolongation de contrat à long terme, il est devenu un joueur de Premier League. Mais avec une compétition de moins pour obtenir des minutes en raison d’un manque de football européen, il ne voit pas autant d’action qu’il le souhaiterait.

A 20 ans, il est prêt à monter en gamme et à jouer plus régulièrement. Il est cependant peu probable qu’il puisse le faire à l’Emirates Stadium. Par conséquent, il pourrait demander un prêt en janvier.

Balogun a ouvertement admis qu’il cherchait une solution. Il a récemment déclaré : « Je sens que je suis prêt pour un nouveau défi.

« J’ai l’impression d’avoir joué au football junior pendant un certain temps. J’ai marqué des buts à ce niveau et je me suis considérablement amélioré à ce niveau par rapport à maintenant. En même temps, je ne suis pas sûr de ce que pourrait être ce défi. Ce pourrait être un prêt, ou si j’ai besoin de moi à Arsenal, je suis là et l’entraîneur le sait aussi.

«Je sens que je suis définitivement ouvert à un nouveau défi, où qu’il soit, je serai prêt. En tant qu’attaquant et en tant que jeune joueur, vous avez besoin de minutes. C’est la meilleure façon d’apprendre et d’obtenir de la cohérence.

« Quel que soit le plan, je vais le donner à 100% et je crois que cela fonctionnera. »

Maintenant, une option a émergé pour le jeune attaquant. Selon les rapports de The Sun ce week-end, Balogun est une cible de choix pour Middlesbrough dans le championnat.

Middlesbrough est sur le point d’entrer dans une nouvelle ère après avoir remplacé Neil Warnock par Chris Wilder dans la pirogue. Wilder a précédemment dirigé Sheffield United en Premier League et occupe maintenant son premier emploi depuis qu’il a quitté Bramall Lane.

Le Sun a révélé que Balogun est la principale cible de Wilder pour le marché des transferts de janvier – sa première chance de façonner sa nouvelle équipe. Cependant, il devra faire face à la concurrence de ses anciens employeurs dans le South Yorkshire.

Wilder a cependant fait les premiers pas en allant voir Balogun en action pour les moins de 21 ans d’Angleterre la semaine dernière. Il a marqué jeudi contre la République tchèque.

Les clubs font la queue pour Balogun après des conseils

Avant cette représentation, Le patron des moins de 21 ans de l’Angleterre, Lee Carsley, a déclaré que Balogun était devenu trop grand pour le football des jeunes, plantant l’idée d’un transfert dans son esprit.

« Vous avez besoin de tests », a déclaré Carsley. « Le regarder chez les moins de 23 ans pour Arsenal, c’est probablement un peu trop facile pour lui et il a passé ce niveau.

« J’imagine qu’il veut jouer pour Arsenal et faire pression pour un poste. Mais c’est un si grand club avec beaucoup de compétition.

Par conséquent, un sort temporaire au deuxième niveau peut faire du bien à Balogun. Mais The Sun a averti qu’il y aurait une « file d’attente importante » de clubs qui le regarderaient.

Arsenal, pour sa part, n’a pas encore pris de décision sur la starlette née à New York.

Balogun est actuellement en compétition avec Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Gabriel Martinelli et Eddie Nketiah pour une place en tête. Cependant, quelques-uns de ces joueurs ont également été liés à des sorties.

Il semble que la position d’attaquant sera celle à laquelle Arsenal devra réfléchir attentivement en janvier, ce qui pourrait affecter leurs plans.

