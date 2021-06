Une fille de 14 ans du Dakota du Nord poignardée 25 fois et brutalement battue lors d’une attaque “aléatoire” 10z viral

in

Le père de Jupiter Paulsen, 14 ans, a révélé que sa fille avait été “battue, étranglée et poignardée” 25 fois dans ce qui est décrit comme une attaque “aléatoire” qui s’est produite alors que l’adolescente faisait du skateboard jusqu’à la maison de sa mère le 4 juin. 2021.

Les médias locaux rapportent que l’adolescent de 14 ans a été poignardé 25 fois, et la police a répondu le 4 juin “juste avant 7 heures du matin” aux informations faisant état d'”une femme ensanglantée et inconsciente dans un centre commercial” à Fargo, dans le Dakota du Nord. “Les enquêteurs ont déclaré qu’un témoin avait vu un homme près de la scène portant un t-shirt blanc avec des taches de sang”, mais n’ont pas pu immédiatement appréhender le suspect.

Finalement, la police a localisé et arrêté Arthur Prince Kollie, 23 ans, et l’a accusé de tentative de meurtre. Kollie semble être sans abri et, selon la police, “n’a pas d’adresse permanente”. Aucun motif n’a été dévoilé par les médias ou par le père des Paulsen, Robert Paulsen.

Sur un GoFundMe créé à l’origine pour collecter des fonds pour payer le rétablissement du jeune de 14 ans, Robert Paulsen a révélé que les médecins ne s’attendaient pas à ce que sa fille survive à l’agression. « Nous venons d’apprendre du médecin aujourd’hui que notre petite fille est partie trop loin et qu’elle ne peut rien faire. Juste pour rassembler la famille et nous dire au revoir », a écrit Paulsen. “C’est un moment très sombre de notre vie. Merci pour toutes les prières, les partages et les dons.

Fargo, ND : une fille de 14 ans poignardée 25 fois lors d’une attaque aléatoire « Nous venons d’apprendre du médecin aujourd’hui que notre petite fille est partie trop loin et qu’elle ne peut rien faire. Juste pour rassembler la famille et nous dire au revoir. – père de la victimehttps://t.co/hRw9PV6iVU pic.twitter.com/8GrXKrpcvT – Dan Lyman (@CitizenAnalyst) 8 juin 2021

Au moment de la publication, le GoFundMe avait collecté plus de 27 000 $ auprès de 620 donateurs. Le père de Paulsen a expliqué que les médecins ont d’abord surveillé « son activité cérébrale puisqu’elle était privée d’oxygène dans son cerveau » pendant l’attaque. « Tous les dons, partages et prières sont grandement appréciés et serviront tous aux besoins de ma fille. Merci pour votre temps alors que nous traversons ces moments difficiles », a-t-il écrit à l’origine. Paulsen est décédée des blessures qu’elle a subies lors de l’attaque de ce matin.

À la demande de Matt Walsh et du Daily Wire, les conservateurs ont récemment fait un don de plus de 100 000 $ à la grand-mère de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) après qu’Ocasio-Cortez a accusé le président Donald Trump de retarder les paiements aux résidents de Porto Rico dont des maisons ont été endommagées ou détruites par l’ouragan Maria. La grand-mère d’Ocasio-Cortez a finalement refusé les fonds, qui ont ensuite été restitués aux donateurs.

Cet article a été mis à jour pour inclure des informations sur le décès de Jupiter Paulsen, 14 ans.