Une fille de 14 ans tuée par une balle du LAPD dans le vestiaire de Burlington Coat Factory identifiée

La jeune fille de 14 ans qui a été tuée lorsqu’une balle d’un policier de Los Angeles l’a frappée après avoir traversé un mur du vestiaire de Burlington Coat Factory lors d’une fusillade qui a fait un suspect mort a été identifiée vendredi.

Elle a été identifiée par le bureau du coroner du comté de Los Angeles comme étant Valentina Orellana-Peralta. Elle a été blessée par balle à la poitrine, a déclaré le coroner.

Orellana-Peralta était dans le vestiaire avec sa mère lorsqu’elle a été abattue, a déclaré le département de police de Los Angeles.

UN PÈRE DE CALIFORNIE TUÉ APRÈS QUE LUI ET DES VOISINS ONT CONFRONTÉ UN SUSPECT VU ENTRER DANS DES VOITURES

Une usine de manteaux de Burlington à North Hollywood, Los Angeles. Au moins deux personnes ont été blessées lors d’une fusillade dans le magasin jeudi, a annoncé la police. (KTTV)

La fusillade s’est produite après que des agents du LAPD ont répondu au point de vente de North Hollywood vers 11 h 45 jeudi au milieu des informations faisant état d’une agression avec une arme mortelle dans le magasin. Alors qu’ils étaient en route, ils ont reçu des appels indiquant qu’une possible fusillade s’était produite et que des personnes s’abritaient sur place.

À leur arrivée, ils ont trouvé une femme qui saignait avec diverses blessures. Ils ont trouvé le suspect à une courte distance et la police a ouvert le feu, tuant l’agresseur non identifié, a indiqué la police.

« À l’insu des policiers, une jeune fille de 14 ans se trouvait dans un vestiaire derrière un mur, juste derrière le suspect et hors de vue des policiers », a déclaré le LAPD dans un communiqué de presse.

Orellana-Peralta a été retrouvée alors que les agents fouillaient le magasin à la recherche de victimes.

« Cet incident chaotique entraînant la mort d’un enfant innocent est tragique et dévastateur pour toutes les personnes impliquées », a déclaré le chef du LAPD, Michel Moore. « Je suis profondément désolé pour la perte de la vie de cette jeune fille et je sais qu’il n’y a pas de mots qui peuvent soulager la douleur inimaginable de la famille. »

La femme qui a été initialement agressée a été transportée à l’hôpital. Le mobile de l’attaque n’a pas été révélé.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Moore a déclaré que le département mènerait une « enquête approfondie, complète et transparente » sur l’incident et fournirait à la famille et au public autant d’informations que possible. Il a dirigé la diffusion de séquences vidéo, y compris les appels au 911, les transmissions radio, les caméras du corps de la police, et des images de sécurité, qui seront publiées d’ici lundi.