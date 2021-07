Une fille de 15 ans « attirée dans la mer et violée en jouant au ballon sur la plage de Bournemouth » .

Plage de Bournemouth dans le Dorset, photographiée hier (Photo: PA)

Une adolescente aurait été violée dans la mer par un agresseur qui l’a jetée dans l’eau après que sa balle a atterri près de lui un jour à la plage, a annoncé la police.

Elle jouait à un jeu avec des amis sur la plage animée de Bournemouth dimanche après-midi.

Selon le rapport, le garçon a renvoyé le ballon à l’un des membres du groupe, puis a commencé à parler à la victime.

Il l’a ensuite “retirée plus profondément dans la mer où il est rapporté qu’il l’a violée”, a déclaré la police.

L’incident s’est produit près de l’Oceanarium vers 15h30.

Les détectives ont déclaré que le garçon, qui était un étranger, avait dit à la victime qu’il avait 17 ans et qu’il se rendait à Birmingham.

L’incident s’est produit près de l’Oceanarium, a déclaré la police (Photo: EMPICS Entertainment)

Ils ont ajouté qu’il est décrit comme étant peut-être d’origine pakistanaise et avec une peau bronzée, mesurant entre cinq pieds et cinq pieds sept pouces et une silhouette mince mais musclée avec des cheveux noirs courts qui ont été repoussés et semblaient fraîchement coupés. Il portait un short de bain noir ou gris.

L’inspecteur-détective Wayne Seymour, de la police du Dorset, a déclaré: ” Une enquête complète est en cours sur cet incident et nous continuons à soutenir la victime pendant que nous menons des enquêtes.

«Je sais que la plage était très fréquentée le jour de l’incident, je lance donc un appel à tous ceux qui se trouvaient dans la région et qui ont peut-être été témoins de ce qui s’est passé, veuillez vous manifester.

“En outre, j’exhorte quiconque se trouvant sur la plage à proximité de l’océanarium à vérifier toutes les photographies ou séquences vidéo prises pour voir s’ils ont capturé quelque chose de pertinent.

«Je tiens particulièrement à parler à quiconque reconnaît le garçon d’après la description donnée ou l’a peut-être vu sur la plage le dimanche 18 juillet.

“Cet incident va naturellement inquiéter l’ensemble de la communauté et nous souhaitons rappeler au public que les agents de l’équipe locale de police de quartier effectueront des patrouilles dans la région et peuvent être approchés en cas de problème.”

