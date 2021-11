Une fille de l’Utah, 10 ans, se suicide après avoir été victime d’intimidation parce qu’elle était noire et autiste

Une fillette autiste noire de 10 ans s’est suicidée ce week-end après avoir été victime d’intimidation raciale à plusieurs reprises à l’école.

La maman de la fille, Bretagne Tichenor-Cox, a contacté plusieurs fois le district scolaire de Davis pour signaler que sa fille, Isabelle Faith Tichenor, a été victime d’intimidation par ses camarades de classe et son professeur parce qu’elle était une élève noire ayant des besoins spéciaux. Tichenor-Cox a déclaré que les responsables de l’école avaient laissé tomber son enfant en laissant le harcèlement se dérouler pendant des mois sans intervention, rapporte le Salt Lake Tribune.

Isabella « Izzy » Faith Tichenor (Crédit : Famille Tichenor)

« Même si mon bébé est parti, je vais m’assurer de défendre Izzy », a déclaré Tichenor-Cox. « Je ne pourrai plus jamais la revoir… je ne le reverrai jamais… elle avait 10 ans. Elle n’avait que 10 ans », a-t-elle déclaré.

Isabella, qui se serait suicidée par pendaison, a été retrouvée morte samedi par sa mère.

Le grand-père d’Izzy Grégory Tichenor a déclaré au Sun que l’intimidation « durait depuis des mois et que rien n’avait été fait ».

« C’était à la fois verbal et physique », a-t-il ajouté.

Gregory a déclaré qu’Izzy « était proche de ses cinq frères et sœurs ».

«Elle avait dit à sa mère qu’elle l’aimait et qu’elle aimait Dieu et c’était la dernière fois qu’ils se parlaient. Puis elle a été retrouvée », a-t-il déclaré.

La mort de l’élève de cinquième année survient quelques semaines après que le ministère américain de la Justice a indiqué dans un rapport explosif que les administrateurs du district scolaire de Davis ont intentionnellement ignoré le harcèlement racial «grave et généralisé» dans ses écoles pendant des années.

Des étudiants noirs auraient été attaqués par des suprémacistes blancs présumés au sein du corps étudiant. On dit que les administrateurs n’ont pas répondu à des centaines de rapports d’étudiants disant qu’ils étaient appelés esclaves, le mot N, et menacés de lynchage s’ils n’allaient pas « cueillir du coton » selon les instructions de leurs camarades de classe blancs.

« En conséquence de cette attitude dédaigneuse envers le harcèlement racial grave, un environnement racialement hostile à l’échelle du district n’a pas faibli », a conclu le département dans le rapport. Le rapport note que « le district a laissé les étudiants de couleur vulnérables à des abus continus ».

« Certains élèves, maintenant au collège et au lycée, ont déclaré qu’ils avaient subi du harcèlement racial chaque année depuis qu’ils étaient à la maternelle », a noté le rapport du ministère de la Justice, selon le Salt Lake Tribune. « Les élèves qui ont fréquenté l’école dans d’autres districts nous ont dit que le harcèlement qu’ils ont subi dans les écoles de Davis était de loin pire.

Dans une déclaration récente, le district a déclaré qu’il « prend ces conclusions très au sérieux ».

Pendant des ANNÉES, le district scolaire de Davis a intentionnellement ignoré les plaintes de harcèlement racial. Malheureusement, Isabella Faith Tichenor, une étudiante autiste de 10 ans, s’est suicidée après l’administration de l’école. et le district n’a RIEN fait pour empêcher un enseignant et des élèves de l’intimider ! pic.twitter.com/ejRsBM8MsF – Ben Crump (@AttorneyCrump) 10 novembre 2021

« Ils ne reflètent pas les valeurs de cette communauté et les attentes du district », indique le communiqué à propos des conclusions du rapport. « Le district s’engage à corriger ces pratiques.

Le district scolaire à prédominance blanche du nord de l’Utah est accusé de tolérer le racisme et la discrimination contre les étudiants noirs.

Le district a publié lundi une déclaration au sujet de la mort d’Isabella et de la réponse de la famille, affirmant qu’il « continuera à leur venir en aide ainsi qu’aux autres personnes touchées par cette tragédie ».

« Nous, comme tout le monde, sommes dévastés par la mort de cet enfant », a déclaré le district. « Nous prenons au sérieux tous les incidents et rapports d’intimidation. À ce stade, l’incident dont nous avons connaissance impliquait un autre élève. L’enseignant et l’administration ont répondu rapidement et de manière appropriée. Comme pour toutes les allégations d’intimidation, notre enquête se poursuivra. »

Les militants locaux ont critiqué la déclaration du district, car les responsables n’ont jamais répondu aux préoccupations concernant l’intimidation d’Izzy avant qu’elle ne se suicide.

« Je ne pense pas qu’ils écoutent », a déclaré Darlène McDonald, un militant de la Utah Black Roundtable et de la Utah Educational Equity Coalition. « Leur daltonisme cause la mort de nos enfants. »

« Le plus gros problème est que le district n’a tout simplement rien résolu, les incidents racistes et l’intimidation. Ils n’y répondent tout simplement pas », a déclaré Kathleen Christy, leader de l’Utah Ethnic Studies Coalition.

« Ce qui est réel, c’est ce qui a causé la mort de cette jeune fille », a déclaré McDonald. « Le vrai problème est d’être ignoré. »

«Comme tout parent le ferait, nous avons signalé cet abus à ses enseignants, à l’administration de l’école et à l’administration du district. Rien. Rien n’a été fait pour protéger Izzy. Les enfants n’ont pas vu leur comportement corrigé, donc le tourment de cet enfant a continué jour après jour », a déclaré Tichenor-Cox.

