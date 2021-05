Une fille découvre que la star de la télévision est sa mère biologique – 50 ans plus tard ⋆ .

Après un test génétique aidé Lisa Wright retrouver sa mère biologique après plus de 50 ans, elle a reçu une tournure incroyable avec une fin hollywoodienne parfaite.

Dans une exclusivité de AUJOURD’HUI, Wright a déclaré qu’elle savait qu’elle avait été adoptée après que sa mère biologique lui ait donné naissance à 18 ans, mais elle a déclaré qu’elle ne l’avait jamais cherchée ni celle de ses proches.

«Ma mère (adoptive) m’a dit: ‘Ta maman t’aimait, mais elle était vraiment jeune et elle savait qu’elle ne pouvait pas prendre soin de toi. Je voulais tellement le bébé, et c’est pourquoi ta mère m’a laissé prendre soin de toi. Vous n’avez pas été abandonné. C’était juste la meilleure chose pour vous »», a déclaré Wright au point de vente.

En raison de la fermeture de ses dossiers d’adoption, ni la famille adoptive de Wright ni les parents biologiques ne se connaissaient. Aujourd’hui, Wright, 54 ans, et mère d’un de ses fils, a déclaré qu’il lui avait suggéré de passer un test ADN pour connaître son patrimoine génétique.

Wright s’est connectée à un match dont elle a appris qu’il s’agissait de son oncle. Il a confirmé que sa mère biologique résidait à Los Angeles – où vit Wright.

«Il dit: ‘Lisa, tu es ma nièce. Nous vous cherchions. Nous vous cherchions tous », se souvient Wright.

Sa mère biologique, actrice Lynne Moody, l’a finalement appelée.

«Une voix à l’autre bout dit:” Est-ce ma fille? ” Et puis j’ai juste dit: ‘Oh, mon Dieu, est-ce ma mère?’ », A déclaré Wright. «Et puis elle dit: ‘Oui, ma chérie, c’est ta mère.’ C’était juste le sentiment le plus indescriptible.

L’actrice n’a jamais eu d’autres enfants et a commencé sa carrière à Hollywood. Maugrey a dit qu’elle rêvait de retrouver son enfant mais qu’elle n’avait jamais pensé qu’elle la retrouverait.

«Quand elle est née, ils m’ont couvert le visage, les yeux, pour que je ne puisse pas la voir», a déclaré Maugrey AUJOURD’HUI. «Mais je pouvais l’entendre pleurer. Tout ce que je pouvais dire, c’était: “Je suis désolé, je suis désolé, bébé, je suis désolé.” En tant que mère, vous n’oublierez jamais, jamais, jamais. Au cours de ces 50 années, je n’ai fait que tenter d’apprendre à vivre avec. Je ne savais pas si elle avait faim, si elle était vivante, si elle était heureuse, si elle était adoptée.

Wright a appris que sa mère avait joué dans l’une de ses émissions de télévision préférées de son enfance intitulée «That’s My Mama», une sitcom ABC diffusée au milieu des années 1970. Moody a joué Tracy Curtis Taylor lors de sa course de 1974 à 1975 et est apparu dans des émissions telles que «All In The Family», «Roots: The Next Generations», «Magnum, PI» et «Knots Landing».

«J’ai grandi en regardant ma mère à la télévision et je ne le savais même pas», a déclaré Wright. «C’est ma maman» – c’était notre télé incontournable. Nous nous sommes tous assis et avons regardé «That’s My Mama» chaque semaine, et qui savait? Aucune idée… Et c’est ma maman!

