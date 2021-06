Une fille du Bihar, qui a parcouru 1200 km pour rentrer chez elle pendant le verrouillage, perd son père d’un arrêt cardiaque à Darbhanga

L’année dernière, en mars, Jyoti Kumari rendait visite à son père, un conducteur de pousse-pousse électrique, après avoir rencontré un accident et avoir été confiné dans sa maison louée à Gurugram.

La jeune fille du Bihar qui avait parcouru environ 1200 km en transportant son père blessé de Gurugram à leur ville natale de Darbhanga au milieu du verrouillage COVID-19 imposé l’année dernière, l’a perdu dans un arrêt cardiaque à Darbhanga.

Le malheureux incident s’est produit hier. Le parti Lok Janshakti de Chirag Paswan, qui avait offert de parrainer son éducation l’année dernière, a présenté ses condoléances à la famille. «La nouvelle de la mort de Mohan Paswan ji, père de la cycliste Jyoti Paswan ji, qui a amené son père de Gurugram à Darbhanga en lock-out l’année dernière, est extrêmement triste. Nos condoléances vont à sa famille. Nous prions Dieu pour la paix de l’âme défunte », a déclaré LJP sur Twitter.

पिछले साल लॉकडाउन में अपने पिता को साइकिल पर बिठा कर गुड़गांव से दरभंगा लाने वाली साइकिल गर्ल ज्योति पासवान जी के पिता मोहन पासवान जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।

हमारी सांत्वना उनके परिवार के साथ है।

हम ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते है।

L’année dernière, en mars, Jyoti Kumari rendait visite à son père, un conducteur de pousse-pousse électrique, après avoir rencontré un accident et avoir été confiné dans sa maison louée à Gurugram. Puisqu’il y avait un verrouillage à travers le pays, elle est partie avec son père et a pédalé pendant sept jours pour rejoindre sa maison à Bihar. Elle a même eu faim pendant deux jours en rentrant chez elle.

Jyoti est devenu un visage de lutte endurée par les travailleurs migrants. Des milliers de travailleurs migrants, y compris des hommes, des femmes enceintes et des enfants, ont dû rentrer à pied vers leur pays d’origine, principalement à pied.

Jyoti Kumari a même reçu le Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar pour son exploit de cyclisme sur 1200 km. Le Parti Samajwadi avait également offert une aide financière de 1 lakh de roupies à sa famille.

Anand Kumar, le célèbre centre d’entraînement du Bihar, responsable du Super 30, lui avait également offert des cours gratuits pour l’IIT-JEE. La Fédération indienne du cycle l’avait également appelée à Delhi pour un procès.

