Une fille migrante se noie dans le Rio Grande et les médias d’entreprise haussent les épaules ⋆ .

Dans la soirée du 20 mars à Eagle Pass, au Texas, une petite ville à la frontière américano-mexicaine, à environ 150 miles à l’ouest de San Antonio, des agents de la patrouille frontalière américaine en patrouille fluviale ont été signalés par des personnes du côté mexicain de la rivière. Ils ont alerté les agents sur une femme et ses deux jeunes enfants, un garçon et une fille, allongés inconscients sur un banc de sable près du côté sud de la berge.

Les agents, avec l’aide des ambulanciers du service d’incendie d’Eagle Pass, ont pu réanimer la femme et le jeune garçon, qui étaient hypothermiques et semi-conscients au moment où la patrouille frontalière l’a amené en toute sécurité à terre. Mais l’autre enfant, une fillette de neuf ans, était décédée.

«Nous avons tout essayé pour la ramener. Nous avons essayé pendant 20 ou 30 minutes », a déclaré le chef des pompiers d’Eagle Pass, Manuel Mello, lorsque je l’ai contacté par téléphone lundi. Les eaux du Rio Grande sont froides à cette période de l’année, a-t-il dit, dans les années soixante au coucher du soleil, et se déplacent de manière trompeuse par endroits.

Ils ont déclaré la fille morte sur la rive. Le garçon a été emmené à l’hôpital de San Antonio et, pour autant que Mello le sache, sa mère l’a accompagné. Mello a déclaré qu’il n’y avait aucun signe d’autres migrants dans la région ou d’un groupe avec lequel ils auraient pu être. «C’était juste ces trois-là.

On ne sait pas comment la femme, une ressortissante guatémaltèque, et ses enfants, tous deux mexicains, sont devenus inconscients sur ce banc de sable. On ne sait pas non plus qui a signalé la patrouille frontalière de Piedras Negras, la ville mexicaine qui fait face à Eagle Pass.

Cela ne s’est pas produit dans une zone éloignée de la frontière, mais à proximité des deux ponts internationaux et des points d’entrée du centre-ville. Cela aurait donc pu être n’importe qui, peut-être même des passeurs associés à un cartel, qui ont transporté des migrants à travers le fleuve à un rythme fébrile ces deux derniers mois.

Toutes les noyades dans le Rio Grande ne sont pas traitées de la même manière

L’histoire de la mort de la petite fille a été largement, bien que superficiellement, rapportée après que les douanes et la protection des frontières des États-Unis aient publié une déclaration le 25 mars. Mais cela n’a pas attiré l’attention des médias ni suscité le genre d’indignation que des morts de migrants tout aussi tragiques obtenu sous l’administration Trump.

Lorsqu’un migrant salvadorien, Óscar Alberto Martínez Ramírez, et sa fille de près de 2 ans, Valeria, ont été retrouvés morts sur la rive nord du Rio Grande en juin 2019, les démocrates et de nombreux journalistes ont loué leurs vêtements et ont blâmé Trump. . Une image déchirante du père et de la fille noyés, face cachée parmi les roseaux emmêlés dans la berge boueuse, le petit bras de la fille jeté sur le cou de son père, a naturellement choqué le monde.

Mais pour beaucoup d’autres, c’était l’occasion de faire de la politique et d’attaquer Trump. « Cette photo d’un père et d’une fille décédés montre la vraie nature de la politique d’immigration de Trump », a chanté un titre à Vox. «Trump est responsable de ces décès», a écrit Beto O’Rourke sur Twitter. Le sénateur Cory Booker a dit quelque chose de similaire. Then-Sen. Kamala Harris a qualifié la politique frontalière de Trump de «inhumaine» et de «tache sur notre conscience morale».

Tous ces gens se taisent maintenant sur la fillette de neuf ans qui s’est noyée le 20 mars. Peut-être que c’est parce qu’il n’y avait pas de photo de la fille morte pour nous arracher les tripes. C’est peut-être parce que Trump n’est pas là pour prendre le blâme. Peut-être que c’est les deux.

Mais l’incuriosité – pas seulement à propos de la mort de cette fille, mais à propos de la crise frontalière en général – parmi les démocrates et trop dans la presse d’entreprise devient plus évidente à mesure que la situation s’aggrave. Les journalistes Beat du Washington Post et du Los Angeles Times font le travail de yeoman pour couvrir la crise, mais presque personne d’autre ne veut en parler.

S’ils le font, c’est pour repousser la caractérisation de cela comme une crise, ou, comme Yamiche Alcindor de PBS l’a fait lors du premier point de presse du président Biden la semaine dernière, demandez à haute voix si tous ces migrants arrivent parce que Biden est un tel moral, décent homme. Pendant ce temps, des passeurs jettent des bébés de six mois dans le Rio Grande et échouent des nourrissons sur des bancs de sable, et les agents de la patrouille frontalière, en collaboration avec les autorités locales, accomplissent des exploits héroïques pour en sauver autant que possible.

Alors que la crise s’aggrave, Biden essaie de la cacher

L’incuriosité mineure de la presse à propos de tout cela est épouvantable en elle-même, mais elle est aggravée parce qu’elle survient alors que l’administration Biden maintient un black-out presque total des médias à la frontière. Pour la première fois mardi, l’administration a autorisé un pool de presse dans la tente pour les jeunes migrants à Donna, au Texas, qui dépasse de 1 700% sa capacité pandémique. Pendant un bref instant, des journalistes chaperonnés ont eu un aperçu de près des «cosses» en plastique surpeuplées où le CBP garde ces enfants. Un pod conçu pour contenir 32 enfants en contenait 615.

Plus de 2000 migrants à l’installation de traitement temporaire de Donna, au Texas, sont ici depuis plus de 72 heures. Des hauts responsables du CBP ont déclaré aux journalistes que plus de 1200 migrants étaient traités et attendaient d’être transférés dans les installations du HHS. HHS n’a nulle part où les mettre. pic.twitter.com/l3YVDKsg1Z – Nicole Sganga (@NicoleSganga) 30 mars 2021

Pas étonnant que le président ait essayé de cacher cela au peuple américain. Mais vous pourriez vous attendre à ce que la presse institutionnelle en ait fait plus d’un problème qu’elle ne l’a fait jusqu’à présent.

Pour la plupart, les principaux éditeurs et experts dotés de plates-formes massives ont été calmes, non seulement à propos de la crise frontalière, mais aussi des restrictions de la presse à la couvrir. Si Trump avait essayé quelque chose comme ça, vous pouvez imaginer le pandémonium qui s’ensuivrait à chaque point de presse de la Maison Blanche.

Parce que l’administration Biden n’autorisera toujours aucune balade médiatique avec les agents de la patrouille frontalière, n’autorisera presque personne à entrer dans les installations de traitement des migrants ou les refuges pour jeunes, et ne permettra même pas aux attachés de presse locaux du CBP de répondre aux questions des médias ou de parler franchement. aux journalistes au sujet de ce qui se passe à la frontière, il est difficile de se faire une idée précise de ce qui se passe, de son ampleur et de sa portée, et d’évaluer la réponse fédérale.

Même ainsi, la panne d’électricité ne fonctionne pas tout à fait. Les journalistes se rendent seuls à la frontière et rencontrent des groupes de migrants, documentent la crise et, dans certains cas, rencontrent la résistance des forces de l’ordre locales, qui, dans certains cas, seraient sous les ordres du CBP d’expulser les journalistes des zones de passage des migrants:

Je demande respectueusement à la Maison Blanche d’arrêter l’interdiction des médias aux frontières. J’ai pris ces photos de migrants marchant depuis la frontière. J’ai ensuite été renvoyé par la police locale, disant qu’ils étaient sous les ordres des douanes et de la protection des frontières américaines. #gettyimages #mediaborderban pic.twitter.com/5Kbax8VU3w – John Moore (@jbmoorephoto) 25 mars 2021

Les délégations du Congrès continuent également à se rendre à la frontière et à documenter les conditions là-bas, publiant des photos et des images des installations de traitement des migrants que peu de journalistes ont été autorisés à voir (les délégations continuent de demander l’intégration des médias et l’administration Biden continue de les refuser). Et ce ne sont pas que des républicains. Le représentant démocrate Harry Cuellar, dont le district comprend une large bande de la frontière dans la vallée du Rio Grande, a été le premier à publier des images divulguées d’un centre de détention pour jeunes gravement surpeuplé à Donna, au Texas, qui est maintenant à environ 1700% de sa pandémie. -capacité nominale.

En outre, des fonctionnaires au sein du gouvernement continuent de divulguer des informations. Axios a rapporté dimanche que l’administration prévoit désormais que le nombre de mineurs non accompagnés traversant la frontière pourrait atteindre 25 000 en mai, et pourrait rester à ce niveau jusqu’en septembre – une augmentation de sept mois.

Pour vous donner une idée de ce que cela signifie, le précédent record absolu de mineurs migrants appréhendés à la frontière était de 11 475 en mai 2019. Ce mois-ci a battu ce record, avec plus de 16 000 détenus en détention fédérale. Le nombre d’enfants actuellement détenus dans des installations brutes du CBP, qu’un responsable du syndicat du CBP a décrit comme «conçus comme un tank ivre», est plus du double du record précédent établi en juin 2019 sous l’administration Trump.

Le nombre d’enfants migrants non accompagnés bloqués sous la garde de la patrouille des frontières a continué d’augmenter, avec plus de 5 700 détenus dans ses installations de détention de courte durée ce matin. HHS a déclaré aujourd’hui qu’il hébergeait 13 100 enfants migrants dans des abris et des sites d’urgence. pic.twitter.com/KltOZhO1Ug – Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) 29 mars 2021

Il n’est donc pas étonnant que l’administration Biden tente, maladroitement, de cacher tout cela. Ils savent que c’est une catastrophe, une catastrophe humanitaire qui s’aggrave de jour en jour, qui devient incontrôlable. À quel point les choses vont-elles aller mal?

Eh bien, l’administration a appelé cette semaine des bénévoles pour aider à traiter les enfants à la frontière. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui prend la garde des mineurs non accompagnés après leur transfert de la garde du CBP, demande aux travailleurs fédéraux de se porter volontaires pour des déploiements de 120 jours à la frontière. L’offre d’emploi du HHS indique que les travailleurs frontaliers temporaires «maintiendront la visibilité et la surveillance des enfants», «évalueront les besoins des enfants non accompagnés pris en charge» et «interrogeront les enfants non accompagnés placés sous la garde du CBP et collecteront les coordonnées des parents dans le pays d’origine. et les membres de la famille aux États-Unis »

Tout ce que cela signifie, c’est simple, c’est qu’il y a tellement d’enfants sous la garde fédérale en ce moment que HHS et le CBP ne peuvent même pas s’en occuper correctement, et encore moins déterminer si quelqu’un aux États-Unis peut leur fournir un foyer sûr.

Écoutez ce que disent les habitants

Lorsque j’ai demandé des détails sur la petite fille qui s’est noyée, un porte-parole des douanes et de la protection des frontières des États-Unis à Washington, DC, a publié une brève déclaration réitérant des informations précédemment publiées. À ma grande surprise, un responsable des affaires publiques du quartier général du secteur Del Rio du CBP m’a répondu (l’ordre de bâillon non officiel de l’administration Biden exige que toutes les demandes de presse passent par les responsables du CBP à Washington), mais les informations fournies par l’agent étaient simples.

Cependant, un détail est ressorti: jusqu’en février de cet exercice, il y a eu 32 morts de migrants dans le secteur de Del Rio, qui n’est en aucun cas le tronçon le plus fréquenté de la frontière sud-ouest. J’ai interrogé le chef Mello sur les décès, car la patrouille frontalière et le CBP travaillent avec les forces de l’ordre locales tout le long de la frontière et les appellent toujours lorsqu’un migrant meurt ou est retrouvé mort.

Mello m’a dit que la situation actuelle à Eagle Pass est très inhabituelle. En temps normal, son bureau peut recevoir un appel de la patrouille frontalière une fois par mois pour une assistance EMS avec un migrant en détresse ou qui ne répond pas. Cependant, depuis deux mois, ils reçoivent un ou deux appels par semaine. Il a déclaré qu’ils étaient généralement appelés par la patrouille frontalière pour récupérer des corps peut-être dix fois par an, mais qu’ils avaient reçu une demi-douzaine d’appels de ce type juste au cours du mois dernier.

Quand je lui ai demandé des détails sur l’appel du 20 mars de la patrouille frontalière au sujet de la mère et de ses deux enfants, il lui a fallu une minute pour sortir le dossier parce que son adjoint pensait qu’il posait des questions sur un autre décès de migrant, le corps d’un homme adulte de L’Amérique centrale s’est redressée vendredi dernier. Le CBP n’a jamais publié de déclaration à ce sujet et personne n’a écrit à ce sujet dans la presse. Comme la fillette de neuf ans qui s’est noyée et des dizaines d’autres qui sont décédées ces derniers mois, l’homme restera probablement sans nom face à un corps de presse indifférent, à une administration dissimulatrice et à une crise en spirale à la frontière.