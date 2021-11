Une fille sauve ses parents d’un incendie à Majorque

17/11/2021 à 22:32 CET

Xavier Peris

Selon les équipes de secours, l’incendie s’est déclaré à quatre heures trente du matin, au deuxième étage d’un immeuble de trois étages, au numéro 10 de la Plaza de s’Abeurador. Un couple marié et leur fille de cinq ans dormaient dans la maison. La petite fille s’est réveillée et a découvert le feu, alors il a informé ses parents. Ils ont également alerté un couple plus âgé, les parents de l’homme, qui habite au premier étage. Tous ont pu s’en sortir indemnes. Le troisième étage était vide. La femme résidant au premier étage a dû recevoir une assistance médicale pour une crise d’angoisse.

Des dotations de la police locale de Santa Margalida et des Bombers de Mallorca des parcs Manacor et Inca se sont déplacés d’urgence sur le lieu. Les pompiers ont constaté qu’il y avait une grande charge d’incendie au deuxième étage, car il y avait un grand nombre de brochures et de magazines à l’intérieur, qui servaient de combustible. Les travaux d’extinction ont été très laborieux et le feu ne fut finalement éteint qu’à huit heures du matin. Plus tard, les pompiers sont revenus dans la matinée pour vérifier l’intérieur et empêcher toute repousse de se produire.

Le deuxième étage de la maison était complètement rasé et inhabitable. Dans la matinée, la Police Locale a accompagné le géomètre municipal pour passer en revue la structure. Apparemment, l’incendie ne l’avait pas touchée, les agents ont donc autorisé l’ouverture de la quincaillerie située au rez-de-chaussée de l’immeuble, même s’il faudra attendre que les maisons des premier et troisième étages se refroidissent avant d’entrer.