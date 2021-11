Une fillette de 11 ans est la seule survivante d’un accident d’avion qui a tué trois passagers et un pilote

Kate Leese et Adam Kendall faisaient partie des personnes tuées dans l’accident (Photo: Instagram/lifewithoutwaiting/Beaver Island Fire Department)

Une fillette de 11 ans était la seule survivante d’un accident d’avion qui a tué son père ainsi que deux autres passagers et le pilote.

L’avion bimoteur s’est écrasé sur l’île Beaver dans le lac Michigan hier, avec la fille et un homme transportés par avion à l’hôpital depuis l’épave.

Seule la fille a pu être sauvée et elle est maintenant soignée pour des blessures graves dont l’état actuel est inconnu.

Deux chiens ont également péri dans l’accident d’Island Airways, rapporte The Petoskey News-Review.

Le journal local a rapporté que le père de la jeune fille était l’agent immobilier Mike Perdue, tandis que les deux autres passagers étaient Kate Leese et Adam Kendall qui venaient de déménager sur l’île et prévoyaient d’ouvrir un vignoble.

Kate et Adam, qui se sont décrits comme des «voyageurs devenus agriculteurs», ont géré un compte Instagram appelé Life Without Waiting qui montrait des photos de leurs aventures, y compris dans leur caravane Airstream.

Kate Leese et Adam Kendall possédaient deux chiens, mais il n’est pas clair s’il s’agit des chiens qui sont également morts dans l’accident (Photo: lifewithoutwaiting/Instagram)

Le jour de l’accident, ils ont partagé une photo de leur « première photo de famille » avec leurs chiens en disant: « Je veux toujours me souvenir de nous comme ça ».

A ce jour, le pilote de l’avion Britton-Norman BN-2A n’a pas encore été identifié.

L’avion a décollé de Charlevoix sur le continent à 13 h 32, heure locale, a indiqué le bureau du shérif du comté de Charlevoix, et s’est écrasé 15 minutes plus tard à 13 h 47 alors qu’il approchait de l’aéroport de Welke sur l’île.

La Federal Aviation Administration et le National Transportation Safety Board enquêteront sur les circonstances de l’accident.

