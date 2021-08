Une fillette de 12 ans de Caroline du Sud aux prises avec COVID-19 10z viral

in

COVID-19 est connu pour exacerber les conditions existantes et créer de nouveaux problèmes après avoir contracté le virus. Pour 12 ans Amari Goodwin, un test COVID-19 positif signifiait qu’elle se battrait pour sa vie.

La jeune fille de Caroline du Sud reste sous respirateur après que son diagnostic de COVID-19 a pris une tournure drastique pour le pire. Elle est désormais aux prises avec une pneumonie et un virus respiratoire syncytial.

Goodwin est tombé malade le 5 août et a été admis dans un lit de soins intensifs à l’hôpital pour enfants MUSC Shawn Jenkins le 11 août, selon des informations locales.

Sa mère, Misty, a déclaré qu’elle ne pouvait pas croire que la santé de sa petite fille courageuse se soit détériorée si rapidement. Elle a décidé d’emmener la fille à l’hôpital après avoir commencé à avoir des difficultés à respirer et avoir eu une fièvre de 104.

“Vous êtes juste là à la regarder”, a déclaré la mère. « Vous ne pouvez rien faire pour le réparer. Et puis j’essaie d’équilibrer tous mes enfants. Personne ne peut venir la voir. Il n’y a que moi, elle et les machines.

Misty a déclaré qu’elle avait déjà prévu que Goodwin reçoive le vaccin, qui vient d’être approuvé pour les enfants de 12 à 15 ans. Cependant, la petite fille est tombée malade avant le rendez-vous.

« Chaque enfant hospitalisé pour COVID ou MIS-C n’a pas été vacciné », a déclaré Elizabeth Mack, est le chef des soins intensifs de l’hôpital Goodwin.

De nouvelles données de l’American Academy of Pediatrics et de la Children’s Hospital Association montrent que 15% de tous les nouveaux cas de COVID-19 signalés pour la semaine du 5 août provenaient d’enfants.

Au cours de cette semaine, près de 94 000 enfants ont été testés positifs pour COVID-19, une augmentation de 31% par rapport à la semaine précédente. Les données du CDC montrent que les enfants de 0 à 18 ans représentent plus de 500 du total des décès dus au COVID-19 aux États-Unis

Beaucoup ont émis l’hypothèse que la réouverture des écoles sans mesures de sécurité solides et la prévalence de la variante delta sont responsables de la flambée des cas d’enfants.

Les écoles du Texas et de la Floride luttent actuellement contre les mandats à l’échelle de l’État qui interdisent l’utilisation de masques par les étudiants et les professeurs. D’autres districts, comme le Carlyle Community School District 1 à Chicago, ont défié les mandats de masques à l’échelle de l’État et voient des fermetures causées par de nouveaux cas.

Le CDC a récemment annoncé que le vaccin COVID-19 est approuvé pour toutes les personnes de 12 ans et plus, bien que les enfants soient moins susceptibles de contracter le virus.

« Si nous ne protégeons pas ces enfants, personne ne les protégera », a déclaré Misty, qui est catégorique sur le fait que les enfants et les adultes se fassent vacciner pour éviter ce qui arrive à sa fille.

«Mais vous devez toujours porter votre masque. Cela peut arriver à n’importe qui. Peu importe jeune, vieux, quelle couleur, peu importe. Ce virus s’en fout. Il va frapper qui il peut frapper. Cela va continuer, alors nous devons tous faire notre part », a-t-elle poursuivi.

Goodwin semble être sur la voie du rétablissement car elle est maintenant capable d’ouvrir les yeux et de serrer la main, a déclaré sa mère.

