Une fillette de 15 ans plaide coupable du meurtre du chauffeur de DC Uber Eats ⋆ .

L’une des deux adolescentes accusées d’avoir tué un chauffeur d’Uber Eats dans un détournement de voiture bâclé à Washington, DC, a plaidé coupable de meurtre, selon un rapport.

Le jeune homme de 15 ans – qui n’a pas été publiquement identifié – a plaidé mercredi dernier, a rapporté WTOP News mardi, et devrait être condamné le 4 juin pour avoir tué Mohammad Anwar, 66 ans, en mars près de Nationals Park dans le sud-est. section de la capitale nationale.

L’adolescent et un adolescent de 13 ans auraient utilisé un pistolet paralysant pour soulever la Honda de l’immigrant pakistanais, puis sont partis avec lui toujours accroché au côté de sa voiture. Il a ensuite été jeté mortellement sur le trottoir lorsque le véhicule s’est écrasé et s’est renversé.

Il n’était pas immédiatement clair si le plaidoyer de culpabilité de l’adolescent plus âgé était le résultat d’un accord avec les procureurs dans l’affaire. Mais d’autres accusations contre elle ont été abandonnées, selon le rapport, citant une porte-parole de la Cour supérieure de DC.

L’adolescent et le plus jeune suspect ont été à l’origine tous deux accusés de meurtre, de vol de voiture et de vol à main armée dans l’incident meurtrier.

Mohammad Anwar, le chauffeur décédé après que les adolescents aient tenté de voler sa voiture.

L’homme de 13 ans fait toujours face aux accusations, selon le rapport. Une audience pour elle est prévue pour la semaine prochaine.

Selon un précédent rapport du Washington Post, en vertu de la loi de DC, le jeune de 13 ans ne peut pas être inculpé en tant qu’adulte – même dans une affaire de meurtre.

Au tribunal pour mineurs du district, les accusés jugés «responsables» – c’est-à-dire coupables – ne peuvent être emprisonnés que jusqu’à l’âge de 21 ans, selon le média.