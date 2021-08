Une fillette de 8 ans tuée lors d’une manifestation de la police dans une « zone autonome » établie par un gang à Atlanta

Officiers du SWAT d’Atlanta lors d’un rassemblement contre les inégalités raciales et la mort par balle de Rayshard Brooks par la police à Atlanta, Géorgie, le 13 juin 2020. (Elijah Nouvelage/.)

Au lendemain de la fusillade mortelle de Rayshard Brooks à Atlanta, des membres de gangs violents ont assiégé une Wendy’s locale pour protester contre sa mort – établissant une “zone autonome” avec une politique stricte d’interdiction d’intrusion pour les policiers ou les piétons – avant de tirer et tuant une fillette de huit ans, selon un mandat obtenu par l’Atlanta Journal Constitution.

Sous couvert de protestation contre la brutalité policière, des membres du gang de rue Bloods ont établi un périmètre autour des Wendy’s, des membres voyous armés déclarant le contrôle du territoire « brandissant, pointant et déchargeant des armes à feu sur des citoyens et des civils pour assurer le respect de leur autorité dans un manière très visible », selon le mandat d’arrêt contre le membre du gang prétendument responsable de la mort de la jeune fille.

Lorsqu’une voiture transportant trois personnes, dont Secoriea Turner, une élève de troisième année montante, est entrée dans la zone, un adolescent membre d’un gang nommé Julian Conley « a commencé à décharger son arme, un fusil de style AR-15, frappant le côté et l’arrière du véhicule, », indique l’affidavit. Un projectile a ensuite touché Turner à la tête. La voiture a réussi à s’échapper à l’hôpital, alors qu’un autre membre du gang nommé Jerrion McKinney l’a chassée de la route, où Turner a été déclaré mort.

Les deux agresseurs ont été arrêtés, inculpés de meurtre, de plusieurs chefs d’accusation de voies de fait graves et de diverses autres infractions liées aux gangs.

En juin, les membres de la famille de Turner ont poursuivi la ville d’Atlanta, son maire et d’autres dirigeants, affirmant qu’ils avaient mis en danger la vie de leur enfant en permettant à une foule de délinquants violents d’envahir et de terroriser le coin de la rue d’Atlanta. Il accuse la ville d’avoir été « négligente dans leurs devoirs en n’ayant pas éliminé les justiciers armés qui s’étaient rassemblés aux côtés de manifestants pacifiques au Wendy’s où Rayshard Brooks a été abattu ».

La mort de George Floyd l’année dernière a déclenché une vague de protestations pour la justice sociale qui est devenue radicale. Certains militants anarchiques de certaines villes ont établi leurs propres zones autonomes pour faire une déclaration politique, tout en intimidant les résidents locaux, en brandissant des armes, en empêchant les premiers intervenants de répondre aux appels d’urgence et en commettant des actes de violence.

En juin 2020, plus d’une douzaine d’entreprises et de citoyens ont déposé une plainte contre Seattle, comme la famille de Turner, pour sa « décision sans précédent d’abandonner et de fermer tout un quartier de la ville » pour permettre la formation de la « zone autonome de Capitol Hill/protestation organisée . ” La zone était fermée aux services de police et aux pompiers et était généralement inaccessible au public.

“La décision de la ville a soumis les entreprises, les employés et les résidents de ce quartier à des dommages matériels importants, à des dangers pour la sécurité publique et à une incapacité à utiliser et à accéder à leurs propriétés”, indique le procès.

