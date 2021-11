Une fillette de six ans décède et deux autres sont blessées lorsqu’elles se font écraser à la sortie d’une école à Madrid

11/04/2021

Une fillette de six ans est décédée et deux autres âgées de 10 et 12 ans ont été des blessures graves lors d’un écrasement à côté d’une école située dans la rue La Masó, dans le quartier madrilène de Mirasierra, a confirmé Emergencias Madrid.

Selon plusieurs témoins, l’accident s’est produit lorsque la personne qui conduisait le tourisme s’est perdue et a écrasé les victimes de plein fouet, étudiants du centre éducatif mais qui ne sont pas parents.

La police municipale enquête sur l’outrage qui, selon Emergencias Madrid, s’est produit vers 17h30 devant le portail principal de l’école Fomento Montealto, un centre bilingue privé qui a commencé son activité au cours de l’année scolaire 1964-1965 et qui couvre les étapes du nourrisson au secondaire. ETC’est au moment de la sortie du centre, lorsque des groupes d’écoliers et des membres de la famille ont tendance à se rassembler aux portes de l’école.

À la suite de l’écrasement d’une fillette de six ans est entré en arrêt cardiorespiratoire en raison des blessures subies, et malgré les tentatives des agents de santé de Samur-Protection civile, il n’a pas pu récupérer.

# Frapper dans la rue La Masó. @SAMUR_PC confirme le décès d’une fillette de 6 ans et soigne deux autres enfants de 10 et 12 ans, grièvement blessés. @policiademadrid fait le rapport pour connaître les circonstances de l’outrage. @BomberosMad collabore pour aider les victimes. pic.twitter.com/uzDFXcko1Q – Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 4 novembre 2021

Une autre fille de 10 ans a subi une traumatisme abdominal et a été transféré avec un pronostic grave à l’hôpital Niño Jesús. La troisième victime est un mineur de moins de 12 ans qui a eu une traumatisme crânien modéré et qu’elle a été sérieusement transférée à l’hôpital de La Paz. Aucun des mineurs n’était apparenté et les psychologues de Samur-Civil Protection ont soigné les parents de la jeune fille décédée sur les lieux.

L’Unité de la Police Judiciaire de la Circulation de la Police Municipale se trouve sur le lieu de l’accident recueillir des preuves et faire une déclaration à la fois les témoins et la personne qui conduisait la voiture, qui est restée sur les lieux après l’événement.

Comme expliqué par plusieurs familles du centre à Efe, l’écrasement pourrait avoir été causé par un oubli de la personne qui conduisait le tourisme automatique. Ces témoignages suggèrent qu’en voulant faire marche arrière, accidentellement, le véhicule a avancé vers l’avant provoquant l’écrasement, un extrême que la police municipale n’a pas confirmé, comme l’ont précisé des sources de cet organisme à Efe.