Une fillette disparue de l’Ohio, 4 ans, retrouvée morte dans un étang près de chez elle .

Le corps d’une fillette de 4 ans portée disparue dans son quartier de Maineville, dans l’Ohio, a été découvert dans un étang non loin de chez elle.

Emrie Schandorf-Woode a disparu dimanche, et une caméra Ring l’a filmée marchant sans chaussures dans son allée juste avant midi. Son corps a été retrouvé après une journée de recherche à l’échelle de la communauté dans une chaleur de près de 100 degrés.

Le corps d’Emrie Schandorf-Woode a été découvert dans un étang où la fillette de 4 ans aimait nourrir des poissons avec ses parents. (Service de police du canton de Hamilton)

“Malheureusement, nous avons localisé le corps d’Emrie, 4 ans, dans un étang voisin”, a tweeté la police du canton de Hamilton. « S’il vous plaît, gardez sa famille dans vos pensées et vos prières alors qu’elle fait face à cette tragédie déchirante. Merci à tous les membres de notre communauté qui sont venus et ont aidé à la recherche. »

Un utilisateur a répondu : « Emrie était à la garderie de mon fils. Il n’y a pas eu un seul jour où elle ne s’est pas approchée de moi pour me dire bonjour. Aucun autre enfant ne faisait ça. Elle était juste l’enfant la plus douce que vous puissiez imaginer. Et pour qu’elle soit emmenée comme ça (emoji coeur brisé), je ne peux pas imaginer ce que la famille doit traverser.

Le match de ce vendredi sera une sortie violette. En l’honneur de la perte d’une jeune panthère Emrie Schandorf-Woode. Veuillez vous joindre au Ratpack en portant du violet ce vendredi à la maison. pic.twitter.com/7N7PQxNzV2 – Le Rat Pack (@LmhsRatpack) 23 août 2021

“Nos pires craintes se sont réalisées”, a déclaré le chef de la police du canton de Hamilton Scott Hughes a déclaré dimanche soir lors d’une conférence de presse, selon WCPO Channel 9. « Juste avant 8 heures, l’équipe de plongée et les gens dans les bateaux ont scanné l’extérieur de l’étang près de l’endroit où se trouvaient les rochers, et malheureusement, ils ont trouvé le corps d’Emrie là-bas. dans l’étang.

Le rapport note que Hughes luttait contre ses larmes lorsqu’il a annoncé la triste nouvelle.

« Ça, ça craint, non ? C’est juste nul”, a-t-il déclaré. «Je veux dire, elle l’était, elle avait quatre ans. Il n’y a vraiment rien que vous puissiez dire.

La police a noté que la jeune Emrie aimait aller à l’étang avec ses parents pour nourrir les poissons. Ils soupçonnent que c’était peut-être son intention lorsqu’elle est éventuellement tombée dedans.

Une cause officielle de décès n’a pas été publiée par le bureau du coroner du canton de Hamilton, mais Hughes a déclaré qu’il n’y avait aucune indication d’acte criminel.

Il a également salué le quartier, qui est sorti en masse pour rechercher la jeune fille. « Cette communauté vient de se réunir », a-t-il déclaré. “Nous devons garder la famille dans nos pensées et nos prières.”

Kaitlin Neumann, un voisin qui a participé à la recherche, a déclaré : « Nous avons regardé, nous avons traversé les bois, nous avons cherché partout où nous pouvions. Comme, partout où vous marchiez, vous rencontriez des gens, tout le monde conduisait.

L’école d’Emrie, Little Miami Schools, a partagé l’annonce de sa mort sur Twitter, écrivant : « C’est avec la plus profonde tristesse que nous partageons la tragique nouvelle de la mort de l’un de nos jeunes Panthers, Emrie Schandorf-Woode. Nos pensées et nos sincères condoléances vont à la famille et aux amis de Shandorf-Woode pendant cette période. »

Ils ont demandé à la Panther Nation de « se rassembler et de les élever ».

