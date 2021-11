Une fillette du Massachusetts, 9 ans, sauve sa famille d’un empoisonnement au monoxyde de carbone

Une fillette de 9 ans est saluée comme une héroïne après avoir utilisé le téléphone de son père pour sauver sa famille d’une intoxication au monoxyde de carbone.

Lorsque les tempêtes du mois dernier ont balayé Brockton, Massachusetts, Jayline Barbosa BrandãoLa maison de a perdu l’électricité et sa famille a utilisé un générateur emprunté pour garder sa maison au chaud.

Jayline Barbosa Brandão, neuf ans, est saluée comme une héroïne après avoir utilisé le téléphone de son père pour sauver sa famille d’une intoxication au monoxyde de carbone le mois dernier. (Photo : Capture d’écran/Boston 25)

La jeune fille était au lit le 28 octobre lorsqu’elle a entendu son père crier que sa mère s’était évanouie. La jeune Jayline a couru dans la chambre de ses parents peu de temps avant que son père ne s’évanouisse également. Elle a utilisé son visage pour déverrouiller son téléphone et elle a appelé le 911.

Cinq personnes ont ensuite été emmenées dans un hôpital de la région car une quantité presque mortelle de gaz inodore s’est échappée du générateur. Tous les cinq étaient conscients alors qu’ils étaient transportés, l’enfant de 9 ans étant à remercier.

« Je l’ai déverrouillé en utilisant le visage de mon père »

La héroïne de 9 ans Jayline Brandao de Brockton savait que sa mère et son père étaient en difficulté.

Des niveaux mortels de monoxyde de carbone ont rempli la maison de sa famille, elle a déverrouillé le téléphone de son père, composé le 911 et même appelé ses voisins !

Son histoire incroyable

➡️18h➡️@boston25 pic.twitter.com/S6yfAR7D8K – Scott McDonnell (@ScottMcDonnell_) 1er novembre 2021

Les pompiers ont mesuré l’émission à plus de 1 000 parties par million. Selon Boston 25 News, des niveaux aussi élevés peuvent être mortels, selon la durée d’exposition d’une personne. À des concentrations de CO supérieures à 150 à 200 ppm, des choses comme la désorientation, l’inconscience et même la mort sont possibles, selon la Consumer Products Safety Commission.

Les générateurs ne doivent jamais être utilisés à l’intérieur d’une maison, seulement à l’extérieur et à au moins 10 pieds d’une maison. La famille de Brandão n’avait utilisé son générateur près de la porte arrière, à l’extérieur de sa maison, que pendant une courte période, ont-ils noté. La nuit de leur empoisonnement, la famille l’avait débranché et l’avait ramené à l’intérieur pour le garder en sécurité.

La mère de Jayline pense que sa fille lui a sauvé la vie. « Oh oui, » Marcelina Brandão a dit: « Elle l’a fait. Je ne serais pas ici si elle n’était pas dans la maison.

Après avoir appelé le 911, Jayline a emmené sa sœur de 7 ans chez un voisin pour obtenir de l’aide.

« Elle était si intelligente », a déclaré Brandão. «C’était très effrayant. Si ce n’était (à) elle d’appeler tout de suite, je ne sais pas ce qui se serait passé.

La Consumer Products Safety Commission note qu’en moyenne, environ 170 personnes aux États-Unis sont tuées par intoxication au monoxyde de carbone provenant de produits de consommation, y compris les appareils à combustion tels que les fours, les cuisinières, les chauffe-eau et les radiateurs, sans parler des équipements à moteur tels que comme générateurs portables, foyers et charbon de bois qui est brûlé dans les maisons et autres espaces clos.

Bon nombre de ces décès surviennent après des événements météorologiques extrêmes. Selon CNN, environ 20 cas d’empoisonnement au monoxyde de carbone ont été signalés au service d’incendie de Brockton à la suite de la tempête du nord-est qui a balayé la région à la fin du mois dernier.

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio « Dear Culture » ​​ou « Acting Up ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !