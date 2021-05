Une fin de saison amère pour Kubo

04/05/2021 à 13:24 CEST

Prenez Kubo, qui est arrivé à Getafe dans le marché d’hiver à la recherche des minutes qu’il n’avait pas à Villarreal et prêt à être important, est vVivre une finale de saison sans aucune importance et relégué à un rôle secondaire.

“Je suis jeune, j’ai besoin de minutes et je veux me sentir footballeur. C’est la raison du changement de décor, pour continuer à grandir en tant que joueur aidant l’équipe “, a-t-il souligné en début d’année. Avec cette idée, il a été prêté à Getafe Kubo, qui, le 18 janvier, a fait rayonner l’enthousiasme lors de son présentation.

Trois mois et demi plus tard, les chiffres reflètent un autre scénario. Le footballeur japonais a participé à 15 matchs, sept en tant que partant, un seul complet et trois fois il s’est retrouvé sans jouer. assis sur le banc. Au total 664 minutes avec Getafe.

Les deux derniers jours, au cours desquels le club est dans une phase transversale luttant pour la permanence Kubo n’a joué que les 6 dernières minutes contre Villarreal. Dans le précédent, contre Huesca, il l’a passé assis sur le banc sans sauter sur l’herbe. La présence parmi les remplaçants de Kubo n’attire plus l’attention alors qu’il avait un début brillant avec cinq matchs consécutifs en tant que partant et des performances exceptionnelles contre l’Athletic ou Huesca.

À quatre jours de la fin du championnat, La saison de Kubo n’est pas comme prévu. A Villarreal, sous Unai Emery, il n’a pas eu beaucoup de continuité, et à Getafe, avec José Bordalás non plus. Kubo, 19 ans, appartient au Real Madrid et a un contrat avec le club blanc jusqu’en 2024. Elle est une pari sur l’avenir mais sa performance cette saison semble l’éloigner d’un retour immédiat, le consacrant à une nouvelle affectation l’année prochaine.

Le calendrier est presque terminé. Deux semaines et demie pour conclure la saison et deux défis à venir, reprendre de l’importance à Getafe, quelque chose d’incertain, et sauver la catégorie, un objectif collectif. Ensuite, soyez enthousiasmés par les nouveaux défis. L’imminente, les JO de Tokyo, une volonté qu’il a publiquement exprimée de pouvoir jouer avec son équipe.