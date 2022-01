Une fin sauvage aux Chargers-Raiders était une fin parfaite pour la saison de la NFL

La NFL a désigné un match de rivalité de l’AFC West entre les Chargers de Los Angeles et les Raiders de Las Vegas comme le dernier match de la saison régulière 2021. La ligue a choisi judicieusement.

Le match éliminatoire de facto de dimanche soir a vu deux ennemis familiers se battre pour une place en séries éliminatoires lors de la finale aux heures de grande écoute de la toute première saison de 18 semaines. Les Raiders, qui jouaient pour devenir la première équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires après avoir congédié un entraîneur-chef en saison depuis 1961, détenaient une avance de 29-14 avec cinq minutes à jouer au quatrième quart. Les Chargers, cherchant à faire leur première apparition en séries éliminatoires de l’ère Justin Herbert, ont refusé de laisser quelque chose d’aussi petit qu’une probabilité de victoire de 1,2% se mettre en travers de leur chemin.

En arrière-plan, on savait qu’une égalité pousserait les deux équipes dans les places de Wild Card et mettrait fin aux espoirs des Pittsburgh Steelers en séries éliminatoires.

Herbert, traînant par deux possessions en retard, a répondu à la cloche. Il a couronné un touché de 14 jeux et 74 verges avec une passe de touché aux 4e et 24e (!)

…

QUATRIÈME ET 24 (!!!)

avant de réussir la conversion à deux points pour en faire un jeu à sept points avec 4:28 à jouer :

Les Raiders sont allés à trois sur leur entraînement qui a suivi pour donner un autre coup à Herbert. Il a pris le relais sur sa propre ligne de 17 yards et a converti TROIS DIFFERENTES situations QUATRIEME ET 10 pour mettre en place un dernier souffle sur la ligne de 12 yards de Las Vegas avec cinq secondes à jouer. Les deux équipes étaient épuisées, mais le quart-arrière de deuxième année a trouvé la force de lancer un laser absolu à Mike Williams alors que l’horloge atteignait tous les zéros :

Le point supplémentaire de Dustin Hopkins a égalé le match à 32 points et a couronné un entraînement de 19 parties qui, d’une manière ou d’une autre, n’a duré que 2:06 sur l’horloge du match.

Derek Carr, désireux de faire le premier début de sa carrière en séries éliminatoires – la seule apparition des Raiders en séries éliminatoires de la dernière décennie est venue d’un accord avec les dieux du football qui l’ont harcelé avec une jambe cassée et le reste du monde avec une éliminatoire de Connor Cook départ – a rapidement repris la tête avec un entraînement au panier de 52 verges. Cela a donné à LA une chance de répondre, et il est apparu que tout pourrait être perdu à nouveau lorsque les Chargers ont fait face à une autre situation de quatrième et longue durée.

Et, encore une fois, ce n’était pas un problème pour Herbert.

Cette frappe de 47 verges à Mike Williams a mis en place un placement qui a prolongé le match qui a remis le ballon entre les mains de Carr et a laissé les fans des Steelers, jusqu’à minuit passé sur la côte est, sirotant nerveusement les grands garçons d’Iron City. Le vétéran de Raider a enfilé l’aiguille sur un troisième et -8 à Zay Jones et Josh Jacobs a couru pour un autre premier essai pour mettre en place un dernier jeu: un coup de pied de 47 verges de l’un des meilleurs du jeu, Daniel Carlson:

Le coup de pied de Carlson a glissé à travers les montants au fil du temps. Les efforts des Chargers n’ont servi à rien. Ben Roethlisberger s’est échappé pour jouer au moins un match de plus dans sa longue carrière.

Los Angeles a présenté le cœur d’une équipe éliminatoire, mais le tableau de bord a peint une histoire différente. Les Raiders, au cours d’une saison où leur entraîneur-chef a démissionné et où le meneur a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies entraînant la mort, se sont ralliés pour leur première place en séries éliminatoires en cinq ans. Carr, après avoir travaillé dans un anonymat relativement élevé par rapport à des quarts aussi talentueux, est à nouveau un QB des séries éliminatoires.

C’était une finition moche et bâclée. C’était un beau match. C’était la fin parfaite de la saison 2021 de la NFL.