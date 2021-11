Une fin triste et sans surprise pour ce chapitre de l’histoire de Barcelone

Barcelone, au contraire, a été constamment incohérent au cours des deux dernières saisons.

C’est peut-être aussi loin que le talent individuel peut vous mener sans leadership ni identité de groupe.

Nous avons vu tout ce que cette équipe de Barcelone est devenue contre le Celta Vigo samedi.

Ansu Fati déclenche l’équipe avec une finition typiquement mortelle.

Le premier but génère une vague de confiance, et en cours de route, nous avons un aperçu de l’excellence de certains de ces joueurs.

Nico Gonzalez et Jordi Alba, en particulier, semblaient auditionner pour leur nouveau manager. Ils n’étaient pas seuls, et pendant 44 minutes, il semblait que toute l’équipe était collectivement déterminée à donner à Xavi un peu de positivité pour commencer son mandat.

Photo de Juan Manuel Serrano Arce/.

Et puis un moment d’adversité, et il est devenu plus clair que jamais qui est le leader de cette équipe de Barcelone.

L’absence d’Ansu à la fin de la première mi-temps a conduit à l’absence de croyance. Plus de créativité, plus de danger.

Et le Celta Vigo semblait le savoir, sortant des vestiaires prêt à tester la détermination fragile d’une équipe barcelonaise réputée pour s’effondrer sous la pression.

Points perdus rendant la mission de Xavi encore plus difficile, voire impossible.

Et là encore, j’ai du mal à imaginer que Xavi permettrait à son équipe de jouer avec autant de peur et de manque de plan. Je peux déjà l’imaginer donner la direction à la mi-temps, puis entraîner dur depuis la ligne de touche exigeant qu’il soit mis en action.

Ce sera le changement le plus important et le plus bienvenu de tous.

Vous pouviez voir l’impression d’impuissance grandir sur les visages du Barça à mesure que chaque but consécutif en deuxième mi-temps était inscrit.

Photo de Juan Manuel Serrano Arce/.

Une erreur que devra assumer Marc-André ter Stegen, mais aucune réponse de l’équipe pour le relever.

C’est là que les entraîneurs de classe mondiale vont travailler. Faire un changement. Faire du bruit. Rappelez aux joueurs qu’ils sont les géants catalans. Implorez-les de se battre.

Pour Xavi, c’est autant une opportunité qu’un défi.

Les attentes ne pouvaient pas être plus basses et les espoirs ne pouvaient pas être plus élevés.

Le club et les fans sont derrière lui et seront patients avec les résultats.

Les performances, cependant, doivent être meilleures. L’attitude, l’intensité, la cohérence.

Photo de KARIM JAAFAR/. via .

Déterminez et peaufinez les tactiques en cours de route, mais pour le moment, ces joueurs, aussi lamentables que cela puisse paraître avec les blessures, doivent faire mieux et ils ont besoin d’un entraîneur qui les fait ressortir en eux.

Demain, une nouvelle ère commence, et l’excitation du changement est plus forte que la déception d’un autre résultat triste et sans surprise.

Xavi, c’est entre tes mains maintenant.

C’est de là que sont faites les légendes. Voyons ce que vous pouvez faire.